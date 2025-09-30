#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με Pfizer για μείωση τιμών στα φάρμακα

Η φαρμακευτική εταιρεία ανακοίνωσε επένδυση ύψους $70 δισ. στην έρευνα, την ανάπτυξη και την εγχώρια παραγωγή στις ΗΠΑ, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:38

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Pfizer σχεδιάζει να μειώσει τις τιμές σε αρκετά από τα φάρμακά της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Λευκός Οίκος θα παρουσιάσει κυβερνητικό ιστότοπο με την ονομασία TrumpRx μέσω του οποίου οι Αμερικανοί θα μπορούν να αγοράζουν απευθείας φάρμακα σε καθορισμένη τιμή.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Pfizer θα ξεκινήσει πωλήσεις κάποιων εκ των φαρμάκων της απευθείας στους καταναλωτές μέσω του συγκεκριμένου ιστότοπου.

Η φαρμακευτική εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε επίσης επένδυση ύψους 70 δισ. δολαρίων στην έρευνα, την ανάπτυξη και την εγχώρια παραγωγή, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Ο Τραμπ έστειλε επιστολές σε 17 κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες τον Ιούλιο, ζητώντας τους να μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων ώστε να είναι αντίστοιχες με εκείνες στο εξωτερικό. Τις κάλεσε να απαντήσουν με δεσμευτικές συμφωνίες έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Η Pfizer θα είναι η πρώτη εταιρεία που θα ανακοινώσει συμφωνία. Εκπρόσωπος της εταιρείας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε διμερείς διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τον προηγούμενο μήνα, προσθέτοντας ότι ο Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ χρησιμοποιεί την απειλή επιβολής δασμών στον φαρμακευτικό κλάδο ως μοχλό πίεσης.

 

