Η Μόσχα θα απελάσει Αυστριακό διπλωμάτη σε αντίποινα για την απέλαση Ρώσου διπλωμάτη

«Παραδοσιακά απαντούμε σε όλες αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες. Η αυστριακή πλευρά έχει ήδη ενημερωθεί για τα δικά μας αντίμετρα» δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:31

Η Ρωσία θα απελάσει έναν Αυστριακό διπλωμάτη μετά την απόφαση της Βιέννης να απελάσει έναν Ρώσο διπλωμάτη, μετέδωσαν ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, ο Ρώσος διπλωμάτης έχει ήδη εγκαταλείψει την Αυστρία μετά την απέλασή του.

«Παραδοσιακά απαντούμε σε όλες αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες. Η αυστριακή πλευρά έχει ήδη ενημερωθεί για τα δικά μας αντίμετρα. Σύντομα ένας από τους Αυστριακούς διπλωμάτες του ίδιου βαθμού θα εγκαταλείψει την Ρωσία» δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

