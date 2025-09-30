#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δανία: Οι ΗΠΑ έστειλαν εξοπλισμό για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη προσφέρει τη στήριξή τους στη Δανία, μετά τις υπερπτήσεις δρόνων των τελευταίων ημερών.

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 23:32

Οι ΗΠΑ έστειλαν στη Δανία εξοπλισμό για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενόψει της συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών που θα διεξαχθεί στην Κοπεγχάγη μεταξύ 1ης-2ας Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

«Είμαστε ευτυχείς και ευγνώμονες που οι ΗΠΑ στηρίζουν επίσης τη Δανία» με τέτοιον εξοπλισμό, ανέφερε το υπουργείο σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

