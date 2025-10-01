#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στον «αέρα» η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Δεν περνά το νομοσχέδιο στη Γερουσία. Δημοκρατικοί θέλουν να κλείσουν τα πάντα, λέει ο Τραμπ.

Τραμπ: Πιθανό το ενδεχόμενο δημοσιονομικής παράλυσης

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 06:50

To νομοσχέδιο των Δημοκρατικών για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης των ΗΠΑ μετά την Τρίτη δεν συγκέντρωνε τις απαιτούμενες ψήφους για την έγκρισή του στη Γερουσία, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός επικείμενου κυβερνητικού «λουκέτου» μέσα σε λίγες ώρες.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, όμως τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι το σχέδιο νόμου δεν συγκεντρώνει την αναγκαία πλειοψηφία.

«Πιθανό» θεωρεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο δημοσιονομικής παράλυσης, με το «shutdown» – δηλαδή τη διακοπή χρηματοδότησης υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης – να πλησιάζει τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα, 07:00 στην Ελλάδα). Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τους Δημοκρατικούς ότι θέλουν «να κλείσουν τα πάντα» και τους προειδοποιεί για «μη αναστρέψιμες» επιπτώσεις.

Χωρίς την έγκριση ενός προσωρινού προϋπολογισμού, η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα διακοπεί, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των περισσότερων υπηρεσιών της.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ εκτιμά ότι περίπου 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έχει προειδοποιήσει πως περισσότεροι από 11.000 υπάλληλοι – περίπου το 1/4 του προσωπικού της – θα τεθούν σε προσωρινή άδεια, ενώ ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και άλλοι αξιωματούχοι ασφαλείας θα υποχρεωθούν να εργάζονται αμισθί μέχρι να λήξει το shutdown.

Ο πρόεδρος Τραμπ εντείνει τις πιέσεις προς τους Δημοκρατικούς, τονίζοντας ότι η κατάσταση μπορεί να έχει «μη αναστρέψιμες» επιπτώσεις εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός που ζητούν οι Ρεπουμπλικάνοι. «Μπορούμε, κατά τη διάρκεια του shutdown, να κάνουμε πράγματα που είναι μη αναστρέψιμα, που θα είναι άσχημα. Όπως να απολύσουμε πολλούς ανθρώπους», απείλησε ο Τραμπ.

Το προηγούμενο shutdown, από τα τέλη Δεκεμβρίου 2018 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, διήρκεσε 35 ημέρες.

