Shutdown στις ΗΠΑ πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια

Σε shutdown μπήκαν οι ΗΠΑ από τις 7:00 το πρωί ώρα Ελλάδος. Πρόκειται για το πρώτο κλείσιμο των ομοσπονδιακών υπηρεσιών σε σχεδόν επτά χρόνια και το τρίτο υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το γραφείο προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου διέταξε τις υπηρεσίες να αρχίσουν να εκτελούν τα σχέδιά τους για διακοπή της χρηματοδότησης, διαταράσσοντας τις θέσεις εργασίας εκατοντάδων χιλιάδων Αμερικανών και ανατρέποντας πολλές δημόσιες υπηρεσίες.

Με τα δύο κόμματα να βρίσκονται σε αδιέξοδο σχετικά με τις επιδοτήσεις για την υγειονομική περίθαλψη και να εκμεταλλεύονται τη στιγμή για να προετοιμάσουν τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, το κλείσιμο -και οι οικονομικές του επιπτώσεις- ενδέχεται να παραταθούν.

Εάν το κλείσιμο διαρκέσει τρεις εβδομάδες, το ποσοστό ανεργίας θα μπορούσε να αυξηθεί στο 4,6%-4,7% από το 4,3% του Αυγούστου, καθώς οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε άδεια θεωρούνται προσωρινά άνεργοι.

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η κυβέρνησή του θα χρησιμοποιήσει αυτό το κλείσιμο για να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων, πέραν των προσωρινών απολύσεων περίπου 750.000 δημόσιων υπαλλήλων. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να επιδεινώσει τις οικονομικές συνέπειες του shutdown και να τις επεκτείνει πέραν της διάρκειάς του.

Αυτές οι περικοπές θέσεων εργασίας θα προστεθούν στις περίπου 150.000 θέσεις που θα καταργηθούν από τον ομοσπονδιακό δημόσιο τομέα από την 1η Οκτωβρίου, λόγω των προγραμμάτων αποχώρησης που προσφέρονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας DOGE του Ελον Μασκ.

Σε συνδυασμό με τους προηγούμενους κύκλους πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και απολύσεων φέτος, θα μπορούσε να προκληθεί ύφεση σε ορισμένες περιοχές της χώρας, όπως η μητροπολιτική περιοχή της Ουάσιγκτον.

Κατεβάζουν ρολά υπηρεσίες, υπάλληλοι εργάζονται συχνά χωρίς αμοιβή

Κατά τη διάρκεια του shutdown, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διακόπτει όλες τις μη απαραίτητες λειτουργίες, ενώ οι υπάλληλοι των οποίων η εργασία θεωρείται απαραίτητη, όπως οι εν ενεργεία στρατιωτικοί και οι ομοσπονδιακοί αξιωματικοί επιβολής του νόμου, υποχρεούνται να προσέρχονται στην εργασία τους, συχνά χωρίς αμοιβή, όπως σημειώνουν οι Financial Times.

Μεγάλο μέρος των οικονομικών επιπτώσεων από το κλείσιμο της κυβέρνησης έχει ιστορικά ανακτηθεί μετά το τέλος του, αλλά όχι το σύνολο.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτίμησε ότι η αμερικανική οικονομία δεν ανέκτησε 3 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια της μειωμένης οικονομικής παραγωγής κατά τη διάρκεια του μερικού κλεισίματος της κυβέρνησης το 2018-2019, το οποίο διήρκεσε πέντε εβδομάδες και ήταν το μακρύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ.

Η διακοπή λειτουργίας θα καθυστερήσει επίσης σημαντικά οικονομικά στοιχεία, όπως την έκθεση για την απασχόληση που αναμένεται την Παρασκευή. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα παρακολουθεί στενά τα οικονομικά στοιχεία, καθώς εξετάζει αλλαγές στα επιτόκια και θα λειτουργεί χωρίς κρίσιμα στοιχεία κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών.

Σε αδιέξοδο τα δύο κόμματα, στο επίκεντρο η υγειονομική περίθαλψη

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί δεν έχουν δείξει κανένα σημάδι επίλυσης του αδιεξόδου σχετικά με το αν θα συμπεριλάβουν τις αλλαγές στην υγειονομική περίθαλψη και άλλες πολιτικές αλλαγές που έχουν ζητήσει οι Δημοκρατικοί σε ένα προσωρινό νομοσχέδιο για τις δαπάνες, προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί η κυβέρνηση.

Οι Ρεπουμπλικανοί, οι οποίοι χρειάζονται τουλάχιστον οκτώ Δημοκρατικούς για να υποστηρίξουν το νομοσχέδιο χρηματοδότησης, δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις συνεδριάσεις της Γερουσίας και θα ψηφίζουν επανειλημμένα την πρόταση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έως ότου οι Δημοκρατικοί υποχωρήσουν.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ δέχεται τεράστια πίεση από τους ακτιβιστές του κόμματος να χρησιμοποιήσει την προθεσμία του κλεισίματος της κυβέρνησης για να αποσπάσει παραχωρήσεις από τον Τραμπ.

«Πρέπει να βγούμε από την ομηρία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, Τζον Θουν.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 19 Σεπτεμβρίου ένα νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης έως τις 21 Νοεμβρίου χωρίς σημαντικές προσθήκες. Ωστόσο, απέτυχε δύο φορές να κερδίσει την υποστήριξη των οκτώ Δημοκρατικών που απαιτούνται για να περάσει από τη Γερουσία.

Αργά το βράδυ της Τρίτης, τρεις Δημοκρατικοί ψήφισαν μαζί με όλους τους Ρεπουμπλικάνους -εκτός από έναν- υπέρ του νομοσχεδίου για τις δαπάνες, μια αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη ψηφοφορία, όπου μόνο ένας Δημοκρατικός ψήφισε υπέρ. Πέντε ακόμη θα πρέπει να αλλάξουν στάση τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να προχωρήσει το νομοσχέδιο και να τερματιστεί το κλείσιμο της κυβέρνησης.

Μια αντίπαλη πρόταση των Δημοκρατικών, η οποία θα ανέβαζε τη χρηματοδότηση για την Υγεία και άλλους τομείς κατά 1,5 τρισ. δολάρια, δεν εγκρίθηκε επίσης από τη Γερουσία.

Οι μετριοπαθείς Δημοκρατικοί της Γερουσίας έχουν υπονοήσει ότι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης, εάν διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις για το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης.

Χωρίς την παρέμβαση του Κογκρέσου, οι φορολογικές ελαφρύνσεις για το κόστος ασφάλισης του προγράμματος Obamacare πρόκειται να λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου.

Περίπου 20 εκατομμύρια ασφαλισμένοι ενδέχεται να δουν το κόστος ασφάλισής τους να αυξάνεται κατακόρυφα, με ειδοποιήσεις που θα σταλούν αργότερα αυτό τον μήνα να προειδοποιούν για τις επικείμενες αυξήσεις. Μια ομάδα μετριοπαθών Ρεπουμπλικάνων έχει προτείνει να διαπραγματευτεί μια παράταση, ενδεχομένως σε συνδυασμό με νέα όρια εισοδήματος.

Υπό πίεση μετοχές, δολάριο, σε νέα ύψη ο χρυσός

Τα futures των Dow, S&P και Nasdaq υποχωρούν 0,4%, ο δείκτης δολαρίου κινείται αρνητικά για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, ενώ ο χρυσός έφτασε σε ιστορικό υψηλό πάνω από 3.890 δολάρια ανά ουγκιά.

Οι ασιατικές μετοχές με πτώση 0,2%, με την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ να παραμένουν κλειστά λόγω αργίας. Τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, με την απόδοση των 10ετών ομολόγων στο 4,15%.