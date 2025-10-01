#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τραμπ: Οι πόλεις των ΗΠΑ να γίνουν πεδία εκπαίδευσης του στρατού

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για στρατιωτική ανάπτυξη σε αμερικανικές πόλεις, ενώ ο υπ. Αμυνας κατέκρινε τις woke πολιτικές του Πενταγώνου, οι οποίες, όπως είπε, έχουν αφήσει τις ΗΠΑ απροετοίμαστες για πόλεμο.

Τραμπ: Οι πόλεις των ΗΠΑ να γίνουν πεδία εκπαίδευσης του στρατού

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 09:41

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι πόλεις των ΗΠΑ πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως «πεδία εκπαίδευσης» για τον στρατό, ενώ ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ζήτησε μια νέα «κουλτούρα πολεμικής μάχης» σε μια άνευ προηγουμένου συνάντηση των ναυάρχων και στρατηγών της χώρας.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους ανώτερους αξιωματικούς του στρατού ότι «η Αμερική δέχεται εισβολή από μέσα», καθώς υπερασπίστηκε την αποστολή στρατευμάτων σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες και η Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε επίσης να συνεχίσει την επέκταση της στρατιωτικής ανάπτυξης σε αμερικανικό έδαφος, η οποία, όπως ισχυρίζεται, είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος στις αμερικανικές πόλεις.

«Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μερικές από αυτές τις επικίνδυνες πόλεις ως πεδία εκπαίδευσης για τον στρατό μας», δήλωσε.

Η προειδοποίηση του Τραμπ ήρθε λίγο μετά την υπόσχεση του Χέγκσεθ να συνεχίσει την εκκαθάριση της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας και την επίθεση εναντίον των «παχιών» στρατηγών, καθώς ζήτησε νέα πρότυπα φυσικής κατάστασης.

Μιλώντας πριν από την άφιξη του Τραμπ στη συνάντηση της Τρίτης, ο Χέγκσεθ υποσχέθηκε «περισσότερες αλλαγές στην ηγεσία» του στρατού, απαιτώντας ένα ισχυρότερο «πολεμικό ήθος» και ζητώντας από τους στρατηγούς και τους ναυάρχους να παραιτηθούν αν διαφωνούν.

Αφού κάλεσε ξαφνικά εκατοντάδες κορυφαίους στρατιωτικούς ηγέτες από τις διοικήσεις τους σε όλο τον κόσμο, ο Χέγκσεθ χρησιμοποίησε τις δηλώσεις του για να κατακρίνει τις «woke» πολιτικές του Πενταγώνου, οι οποίες, όπως ισχυρίζεται, έχουν αφήσει τις ΗΠΑ απροετοίμαστες για πόλεμο. 

