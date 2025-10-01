Σενάριο για βύθιση πετρελαίου προς τα 50 δολάρια το βαρέλι

Η τιμή του πετρελαίου προβλέπεται να υποχωρήσει στην περιοχή των 50 δολαρίων ανά βαρέλι κατά τα προσεχή τρίμηνα, λόγω προσδοκιών για «επαχθή υπερπροσφορά» καθώς η παραγωγή διευρύνεται, σύμφωνα με τη Macquarie Group, η οποία αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τις τιμές.

«Διατηρούμε θεμελιωδώς πτωτική στάση έναντι του ενεργειακού συμπλέγματος», δήλωσαν αναλυτές, μεταξύ των οποίων ο Marcus Garvey, σε τριμηνιαία έκθεση για ένα ευρύ φάσμα πρώτων υλών. Δεδομένης της αύξησης της προσφοράς αργού από τον ΟΠΕΚ+ καθώς και από παραγωγούς εκτός του Οργανισμού, «ως βασική προσδοκία, αυτό δημιουργεί συνθήκες επαχθούς υπερπροσφοράς» κατά την περίοδο έως το τέλος του έτους και στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, πρόσθεσαν.

Οπως θυμίζει το Bloomberg, το σημείο αναφοράς, το Brent, έχει υποχωρήσει περίπου 11% από τις αρχές του έτους καθώς ο ΟΠΕΚ+ χαλάρωσε με ταχύ ρυθμό τους περιορισμούς στην προσφορά, επιδιώκοντας να ανακτήσει μερίδιο αγοράς.

Το καρτέλ πρόκειται να συνεδριάσει αυτό το Σαββατοκύριακο για να αποφασίσει τα επίπεδα παραγωγής για τον Νοέμβριο. Τα μέλη θα εξετάσουν επιτάχυνση της παραγωγής, με τρεις μηνιαίες δόσεις περίπου 500.000 βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με πηγή. Ο ΟΠΕΚ, πάντως, δήλωσε ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο.

«Ενώ η Σαουδική Αραβία δεν έχει δείξει καμία ένδειξη υποχώρησης στην επαναφορά της προσφοράς, ελλείψει μιας τέτοιας αναστροφής, αναμένουμε ότι η αγορά θα βρεθεί σε περιβάλλον “χαμηλότερων τιμών για μεγαλύτερο διάστημα”», σημείωσαν.

«Τελικά, θεωρούμε ότι κάποιο μείγμα χαμηλότερων τιμών (που θα επιβραδύνουν την προσφορά εκτός ΟΠΕΚ), διαταραχών στην προσφορά, αλλαγών στην πολιτική του ΟΠΕΚ, και χρόνου (ώστε η ανάπτυξη της ζήτησης να απορροφήσει την υπερπροσφορά), θα απαιτηθεί για να επανέλθει η αγορά σε ισορροπία».

Μεταξύ των προβλέψεων, το West Texas Intermediate εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα περίπου 57 δολάρια το βαρέλι το επόμενο έτος, έναντι προηγούμενης εκτίμησης περίπου 60 δολαρίων, ανέφεραν. Το Brent — το οποίο βρισκόταν τελευταία κοντά στα 66 δολάρια — προβλέπεται στα 57 δολάρια το βαρέλι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους και στα 59 δολάρια το δεύτερο, σύμφωνα με πίνακα της έκθεσης.