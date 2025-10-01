#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ουκρανία: Πνίγηκε η Οδησσός, τουλάχιστον εννέα νεκροί από πλημμύρες

Μέσα σε επτά ώρες καταγράφηκε ποσότητα νερού που κανονικά θα έπεφτε σε δύο μήνες, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. «Κανένα δίκτυο όμβριων υδάτων δεν μπορεί να αντέξει τέτοιο όγκο».

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 10:38

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία της Οδησσού στη νότια Ουκρανία, λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες διάσωσης.

“Όλη τη νύκτα διασώστες βοήθησαν στον απεγκλωβισμό ατόμων που είχαν παγιδευτεί λόγω των πλημμυρών, στη μετακίνηση αυτοκινήτων και την άντληση υδάτων από κτίρια”, διευκρίνισε η υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων στο Telegram.

Συνολικά παρασχέθηκε βοήθεια σε 362 ανθρώπους, σημείωσε η υπηρεσία.

Ο δήμαρχος της Οδησσού Γκενάντι Τρουχάνοφ είχε δηλώσει στη διάρκεια της νύκτας ότι σε επτά ώρες έπεσε στην πόλη ποσότητα νερού που κανονικά καταγράφεται σε δύο μήνες. “Κανένα δίκτυο όμβριων υδάτων δεν μπορεί να αντέξει τέτοιο όγκο”, πρόσθεσε.

Οι πλημμύρες αυτές σημειώθηκαν την ώρα που η Ουκρανία συνεχίζει να γίνεται στόχος καθημερινών βομβαρδισμών από τη Ρωσία.

Στη Χερσώνα ένας άνδρας σκοτώθηκε σήμερα το πρωί από ρωσική επίθεση, σύμφωνα με την τοπική στρατιωτική διοίκηση.

Στο Χάρκοβο οι αρχές έκαναν λόγο για σφοδρά πλήγματα στη διάρκεια της νύκτας, από τα οποία τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

