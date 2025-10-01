Ιράν: Η εμβέλεια των πυραύλων μπορεί να αυξηθεί, λέει στρατιωτικός διοικητής

Η εμβέλεια των πυραύλων του Ιράν θα αυξηθεί σε όποιο βαθμό κριθεί ότι είναι απαραίτητο, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, σε απάντηση, όπως είπε, των δυτικών απαιτήσεων για μείωση των πυραύλων της Τεχεράνης. Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ και άλλων ευρωπαϊκών χωρών να επιβληθούν περιορισμοί στις πυραυλικές ικανότητες του Ιράν είναι ένα από τα εμπόδια στον δρόμο για μια πυρηνική συμφωνία, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους.

Δυτικές χώρες φοβούνται πως το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν μπορεί να παραγάγει υλικό για πυρηνική κεφαλή και ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να αναπτύξει βαλλιστικό πύραυλο που να φέρει πυρηνική κεφαλή. Η Τεχεράνη αρνείται ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Το Ιράν επιβάλει να έχουν οι πύραυλοί του βεληνεκές 2.000 χιλιομέτρων που, όπως έχουν πει αξιωματούχοι στο παρελθόν, αρκεί για να προστατεύσει τη χώρα, καθώς το βεληνεκές αυτό μπορεί να καλύψει την απόσταση μέχρι το Ισραήλ.

Ωστόσο, καθώς οι εκτοξευτές που έχουν τη βάση τους στις δυτικές επαρχίες του Ιράν τέθηκαν στο στόχαστρο ισραηλινών μαχητικών τον Ιούνιο, η Τεχεράνη άρχισε σταδιακά να εκτοξεύει πυραύλους από ανατολικότερα σημεία της επικράτειάς της -- που απαιτούν μεγαλύτερο βεληνεκές.

«Οι πύραυλοί μας θα φθάσουν την εμβέλεια που χρειάζεται», δήλωσε ο Μοχαμαντζαφάρ Ασάντι, αναπληρωτής επιθεωρητής του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων Χατάμ αλ-Ανμπίγια, στο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Πρόσθεσε πως η ισχύς και η εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων περιόρισε τον πόλεμο που ξεκίνησε το Ισραήλ τον Ιούνιο στις 12 ημέρες. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με εκτόξευση εκατοντάδων πυραύλων στο ισραηλινό έδαφος. Αφότου βομβάρδισε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που οδήγησαν το Ιράν να στοχοθετήσει την αμερικανική βάση Αλ Ουμπέιντ στο Κατάρ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός προκειμένου να τελειώσει η σύγκρουση για την οποία το Ιράν και το Ισραήλ διεκδίκησαν αμφότερα τη νίκη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ