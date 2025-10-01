ΗΠΑ: Συρρικνώθηκαν κατά 32.000 οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το εργατικό δυναμικό του ιδιωτικού τομέα των ΗΠΑ συρρικνώθηκε για δύο διαδοχικούς μήνες, σύμφωνα με τα στοιχεία της ADP. Η μεγαλύτερη από τον Μάρτιο του 2023 η πτώση του Σεπτεμβρίου.

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 15:27

Οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 2,5 ετών τον Σεπτέμβριο, μια ακόμα ένδειξη ότι η αγορά εργασίας αποδυναμώνεται. 

Οι αμερικανικές εταιρείες έκοψαν 32.000 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια του περασμένου μήνα, η μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της ADP. 

Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν αύξηση κατά 50.000.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία για τον Αύγουστο αναθεωρήθηκαν χαμηλότερα, δείχνοντας απώλεια 3.000 θέσεων εργασίας αντί για δημιουργία 54.000 που είχε ανακοινωθεί αρχικά. 

 

