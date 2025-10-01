#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Συγκρατημένη πτώση στη Wall Street μετά το shutdown-Νέο ρεκόρ για τον χρυσό

Αναστέλλει προσωρινά τις επιχειρήσεις του στην Πόλη της Γάζας ο Ερυθρός Σταυρός 

Οι κλιμακούμενες εχθροπραξίες στην περιοχή ανάγκασαν την Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού να μεταφέρει επίσης το προσωπικό της.

Αναστέλλει προσωρινά τις επιχειρήσεις του στην Πόλη της Γάζας ο Ερυθρός Σταυρός

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 15:26

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) ανακοίνωσε σήμερα ότι αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά τις επιχειρήσεις της στην Πόλη της Γάζας και να μεταφέρει το προσωπικό της λόγω των κλιμακούμενων εχθροπραξιών.

"Η ΔΕΕΣ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την παροχή υποστήριξης στους αμάχους στην Πόλη της Γάζας, όποτε επιτρέπεται από τις συνθήκες, από τα γραφεία μας στην Ντέιρ αλ Μπάλα και τη Ράφα, τα οποία παραμένουν πλήρως επιχειρησιακά", πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

