Μακρόν: Βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία

Σε αντίθεση με τους Φινλανδούς και Δανούς ηγέτες, ο Γάλλος πρόεδρος απέφυγε να χρησιμοποιήσει τη λέξη «πόλεμος», μιλώντας αντί αυτού για «υβριδικές απειλές». Η Μόσχα «εδώ και χρόνια» έχει επιθετική συμπεριφορά, τόνισε.

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 15:44

«Βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια είναι πολύ επιθετική στον χώρο της πληροφόρησης, κατά τη διάρκεια εκλογών επίσης, και αυξάνει τις κυβερνοεπιθέσεις της», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν από την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται στην Κοπεγχάγη.

Σε αντίθεση με τους Φινλανδούς και Δανούς ομολόγους του που μίλησαν νωρίτερα, ο Μακρόν απέφυγε να χρησιμοποιήσει τη λέξη «πόλεμος», και αντ’ αυτού αναφέρθηκε σε «υβριδικές απειλές στο πεδίο της αντιπαράθεσης».

«Όποιος παραβιάζει τον εναέριο χώρο είναι εκτεθειμένος σε αντίποινα: είναι δικαίωμά μας», πρόσθεσε ο Μακρόν, συμπληρώνοντας: «Μας δοκιμάζουν».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο χρήσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ανέφερε πως «πρέπει να σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο».

Αντιγράφοντας τον σκεπτικισμό του Βερολίνου, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν ήταν ακριβώς ενθουσιασμένος με το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον «τοίχο» από drones. «Είμαι επιφυλακτικός με αυτούς τους όρους. Τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα», είπε στους δημοσιογράφους.

Αντίθετα, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναπτύξουν συστήματα πρώιμης προειδοποίησης — η Γαλλία και η Γερμανία συνεργάζονται ήδη σε αυτό το θέμα — καθώς και ικανότητες αντιμετώπισης drones, να αποκτήσουν «αποτρεπτικές» δυνατότητες βαθέος πλήγματος και να αγοράσουν περισσότερα συστήματα αεράμυνας.

