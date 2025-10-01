Γερμανία: Ψηφιοποιεί το κράτος και εξοικονομεί €16 δισ. ο Μερτς

Ο κυβερνών συνασπισμός του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς προχωρά σε δέσμη μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στον εξορθολογισμό και στην ψηφιοποίηση της διοίκησης και στη μείωση της γραφειοκρατίας, κάτι που, όπως ανέφερε, θα εξοικονομήσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 80 μέτρα, έχει στόχο να θέσει τα θεμέλια για μια «εκ βάθρων ανανέωση» του κράτους και να μειώσει το βάρος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

«Αυτή η ατζέντα αποτελεί τη βάση για συγκεκριμένα έργα που πρέπει τώρα να υλοποιηθούν με βιώσιμο τρόπο και βήμα προς βήμα», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κάρστεν Βίλντμπεργκερ, πρώην επικεφαλής της εταιρείας πώλησης ηλεκτρονικών ειδών Ceconomy, του οποίου το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει την εντολή εκσυγχρονισμού του κράτους.

Το πακέτο εγκρίθηκε στην τελευταία μέρα μιας διήμερης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στα περίχωρα του Βερολίνου, όπου οι συντηρητικοί του Μερτς και οι Σοσιαλδημοκράτες εταίροι του προσπαθούσαν να παρουσιάσουν ενιαίο μέτωπο μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα της θητείας τους.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του στις αρχές Μαΐου, οι διαφωνίες σε θέματα όπως οι φόροι και η κοινωνική πρόνοια έχουν επισκιάσει τις προσπάθειες για αναζωογόνηση της οικονομίας μετά από αρκετά χρόνια στασιμότητας.

Προσπαθούν επίσης να πείσουν τους ψηφοφόρους ότι η κυβέρνησή τους μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία προκλήσεις όπως η παράτυπη μετανάστευση και ο πόλεμος στην Ουκρανία, που έχουν ωθήσει αρκετούς ψηφοφόρους στην Εναλλακτική για τη Γερμανία.

Το ακροδεξιό και αντιμεταναστευτικό κόμμα, το οποίο υποστηρίζει την επαναπροσέγγιση με το Κρεμλίνο, έχει αυξήσει το μερίδιό του στις ψήφους από τις εθνικές εκλογές του Φεβρουαρίου, ενώ το μπλοκ CDU/CSU του Μερτς και το SPD έχουν χάσει έδαφος.

Η τελευταία δημοσκόπηση της Forsa για το ntv/RTL, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, έδειξε ότι το AfD αύξησε το προβάδισμά του στην πρώτη θέση στις τρεις ποσοστιαίες μονάδες για πρώτη φορά, με 27% έναντι 24% του CDU/CSU. Το SPD υποχωρεί με 13%, στην τρίτη θέση, ακριβώς μπροστά από τους Πράσινους και το Αριστερό Κόμμα.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη, ο Μερτς αντέκρουσε την ιδέα ότι οι κακές σχέσεις μεταξύ των κυβερνώντων κομμάτων εμποδίζουν τη χάραξη πολιτικής, ενώ ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος είναι και αντικαγκελάριος, χαρακτήρισε την σύσκεψη ως «ευχάριστη και αποτελεσματική».

«Καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια πολύ συναδελφική ατμόσφαιρα εργασίας στον συνασπισμό», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Κλινγκμπάιλ και τον υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

«Βρισκόμαστε στην αρχή, μόλις πέντε μήνες στην εξουσία, αλλά είμαι πολύ αισιόδοξος ότι τις επόμενες εβδομάδες, μήνες και χρόνια μπορούμε να λάβουμε καλές αποφάσεις για να πάμε τη χώρα μπροστά», πρόσθεσε.

Κερδίζει και τους κεντρώους το AfD

Η Forsa σημείωσε ότι εάν διεξάγονταν εκλογές τώρα, το AfD πιθανώς θα εξασφάλιζε υπερδιπλάσιες ψήφους σε σχέση με το SPD, το οποίο έχει κατακρημνιστεί από το 26% που έλαβε στις εθνικές εκλογές του 2021, όταν το AfD έλαβε λίγο πάνω από 10%.

«Το δεξιό εξτρεμιστικό AfD έχει μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο κοινό του στη δεξιά πλευρά του πολιτικού φάσματος», ανέφερε το ινστιτούτο σε ανακοίνωσή του.

«Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της καγκελαρίας του Φρίντριχ Μερτς, κερδίζει ολοένα και περισσότερο υποστηρικτές μεταξύ ψηφοφόρων που αυτοτοποθετούνται στο πολιτικό και κοινωνικό κέντρο», πρόσθεσε.

Τι προβλέπει το ψηφιακό πακέτο κατά της γραφειοκρατίας