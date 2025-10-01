#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία συζήτησαν οι ΥΠΟΙΚ της G7

Τη δήλωση έκανε ο Ιάπωνας υπουργός Οικονομικών, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη συζήτηση που είχαν οι αξιωματούχοι της «Ομάδας των Επτά».

Την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία συζήτησαν οι ΥΠΟΙΚ της G7

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 16:49

Οι υπουργοί Οικονομικών της «Ομάδας των Επτά» (G7) μεγάλων οικονομιών συναντήθηκαν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης για να συζητήσουν την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ιάπωνας υπουργός Οικονομικών Κατσινόμπου Κάτο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Κάτο δήλωσε ότι θα απόσχει από το να σχολιάσει λεπτομέρειες των συζητήσεών τους, αλλά είπε ότι ήταν «σημαντικό» το γεγονός ότι οι χώρες της G7 επιβεβαίωσαν τις δεσμεύσεις τους να εντείνουν την πίεση προς τη Ρωσία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η G7 και η ΕΕ εξετάζουν μέτρα για τη στήριξη της παραγωγής σπανίων γαιών

Δασμούς έως 100% κατά Κίνας-Ινδίας ζητούν οι ΗΠΑ από τους G-7

Η ασθενής ρωσική οικονομία πιέζει τον Πούτιν

Πίεση ΗΠΑ σε G7 για δασμούς κατά Κίνας και Ινδίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο