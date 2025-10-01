Πτώση 5,5% στις πωλήσεις της BYD τον Σεπτέμβριο

Η BYD κατέγραψε πτώση στις πωλήσεις για πρώτη φορά σε διάστημα 19 μηνών τον Σεπτέμβριο, λόγω της υποτονικής ζήτησης στην Κίνα και της πίεσης της κυβέρνησης να περιορίσει τον ακραίο ανταγωνισμό στις τιμές.

Ο κινεζικός κολοσσός της ηλεκτροκίνησης πούλησε λίγο πάνω από 396.000 αυτοκίνητα τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας μείωση 5,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με ανακοίνωση στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη.

Η πτώση αυτή έβαλε τέλος σε ένα συνεχόμενο σερί ανάπτυξης που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2024 για την εταιρεία με έδρα το Σεντζέν, με αναλυτές να επισημαίνουν ότι αυξάνεται η πίεση για ενίσχυση των πωλήσεων εκτός Κίνας.

Η BYD «δεν ενδιαφέρεται πλέον για την εγχώρια αγορά», δήλωσε στους Financial Times ο Φενγκ Σιάο, συνδιευθυντής έρευνας για τον βιομηχανικό τομέα της Κίνας στην CLSA, εκτιμώντας ότι τα κέρδη από τις εξαγωγές θα ξεπεράσουν για πρώτη φορά το 50% των συνολικών κερδών της το επόμενο έτος.

Αντί να μειώσει τις τιμές και να αντιμετωπίσει πιθανές κυρώσεις από τις ρυθμιστικές αρχές, δήλωσε ότι η BYD «επέλεξε να μείνει αδρανής στην Κίνα».

Η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ, επί χρόνια επενδυτής στην BYD, πούλησε τη συμμετοχή της στην εταιρεία φέτος.