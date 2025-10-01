#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το Aνώτατο Δικαστήριο «μπλοκάρει» την άμεση απόλυση της Κουκ από τη Fed

«Μπλόκο» από το Ανώτατο Δικαστήριο στην άμεση απομάκρυνση της αξιωματούχου της κεντρικής τράπεζας από τον Τραμπ.

Το Aνώτατο Δικαστήριο «μπλοκάρει» την άμεση απόλυση της Κουκ από τη Fed

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 18:37

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν επέτρεψε στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει άμεσα την κυβερνήτρια της Fed, Λίζα Κουκ.

Η απόφαση που εκδόθηκε την Τετάρτη σημαίνει ότι η Κουκ μπορεί να παραμείνει στη θέση της τουλάχιστον έως ότου το Ανώτατο Δικαστήριο εκδώσει οριστική απόφαση, αφού ακούσει τα επιχειρήματα της κάθε πλευράς τον Ιανουάριο.

Η οικονομολόγος συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά της από τα τέλη Αυγούστου, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να την απομακρύνει, επικαλούμενος κατηγορίες για απάτη σε στεγαστικά δάνεια, κατηγορίες που η ίδια αρνείται.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το δικαστήριο δήλωσε ότι αναβάλλει οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με την απομάκρυνση της Κουκ, όσο το Υπουργείο Δικαιοσύνης ασκεί έφεση κατά της απόφασης κατώτερου δικαστηρίου, το οποίο έκρινε πως η Κουκ έχει σοβαρές πιθανότητες να κερδίσει τη δίκη σχετικά με την απόλυσή της. Κανένας δικαστής δεν διαφώνησε με την απόφαση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει ως επί το πλείστον ταχθεί υπέρ του Τραμπ φέτος σε υποθέσεις που αφορούσαν απομακρύνσεις αξιωματούχων από διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Ωστόσο, η υπόθεση της Κουκ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας από τον Λευκό Οίκο θεωρείται ιστορικά κρίσιμη για τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τραπεζικό πόλεμο στην ΕΕ κηρύσσουν οι ΗΠΑ

Ποιον «δείχνει» η Wall Street για διάδοχο του Πάουελ στη Fed

Τραμπ: Οι πόλεις των ΗΠΑ να γίνουν πεδία εκπαίδευσης του στρατού

Προσγειώνει τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων ο Πάουελ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο