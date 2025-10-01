Το Aνώτατο Δικαστήριο «μπλοκάρει» την άμεση απόλυση της Κουκ από τη Fed

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν επέτρεψε στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει άμεσα την κυβερνήτρια της Fed, Λίζα Κουκ.

Η απόφαση που εκδόθηκε την Τετάρτη σημαίνει ότι η Κουκ μπορεί να παραμείνει στη θέση της τουλάχιστον έως ότου το Ανώτατο Δικαστήριο εκδώσει οριστική απόφαση, αφού ακούσει τα επιχειρήματα της κάθε πλευράς τον Ιανουάριο.

Η οικονομολόγος συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά της από τα τέλη Αυγούστου, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να την απομακρύνει, επικαλούμενος κατηγορίες για απάτη σε στεγαστικά δάνεια, κατηγορίες που η ίδια αρνείται.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το δικαστήριο δήλωσε ότι αναβάλλει οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με την απομάκρυνση της Κουκ, όσο το Υπουργείο Δικαιοσύνης ασκεί έφεση κατά της απόφασης κατώτερου δικαστηρίου, το οποίο έκρινε πως η Κουκ έχει σοβαρές πιθανότητες να κερδίσει τη δίκη σχετικά με την απόλυσή της. Κανένας δικαστής δεν διαφώνησε με την απόφαση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει ως επί το πλείστον ταχθεί υπέρ του Τραμπ φέτος σε υποθέσεις που αφορούσαν απομακρύνσεις αξιωματούχων από διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Ωστόσο, η υπόθεση της Κουκ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας από τον Λευκό Οίκο θεωρείται ιστορικά κρίσιμη για τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας.