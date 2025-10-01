#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συνάντηση του Ρώσου υπουργού Άμυνας με τον Βορειοκορεάτη ομόλογό του

Οι δύο αξιωματούχοι έκαναν τα αποκαλυπτήρια μνημείου στην περιοχή της Μόσχας, το οποίο ανηγέρθη προς τιμήν των Κορεατών ανταρτών που πολέμησαν στο πλευρό του σοβιετικού στρατού κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Συνάντηση του Ρώσου υπουργού Άμυνας με τον Βορειοκορεάτη ομόλογό του

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 22:48

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ συναντήθηκε με τον Βορειοκορεάτη ομόλογό του Νο Κουάνγκ Τσολ, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Οι δύο αξιωματούχοι έκαναν τα αποκαλυπτήρια μνημείου στην περιοχή της Μόσχας, το οποίο ανηγέρθη προς τιμήν των Κορεατών ανταρτών που πολέμησαν στο πλευρό του σοβιετικού στρατού κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το πρακτορείο TASS δεν έδωσε λεπτομέρειες σε σχέση με άλλα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά την συνάντησή τους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Μόσχα θα απελάσει Αυστριακό διπλωμάτη σε αντίποινα για την απέλαση Ρώσου διπλωμάτη

Ρωσία: Ανεύθυνες οι απειλές Ζελένσι ότι θα πλήξει το Κρεμλίνο

Βόρεια Κορέα στον ΟΗΕ: Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ το πυρηνικό μας πρόγραμμα

Μικρούς πυρηνικούς σταθμούς στο Ιράν θα κατασκευάσει η Ρωσία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο