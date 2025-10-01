Iσραηλινά πλοία έχουν περικυκλώσει το Global Sumud Flotilla

Ισραηλινά πλοία έχουν πλησιάσει κοντά στον διεθνή στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, σημείωσαν στο πρακτορείο Reuters δύο πρόσωπα που επιβαίνουν στα σκάφη αυτά. Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, «έπεσε» η ζωντανή μετάδοση στο Alma.

Δύο άλλοι επιβάτες ανέφεραν ότι περίπου είκοσι πλοία άγνωστης ταυτότητας βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

«Έρχονται για μας. Είκοσι πλοία μας περιμένουν» δήλωσε επιβάτης που ανάρτησε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Το Τελ Αβίβ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τους ακτιβιστές να μην πλησιάσουν στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζας.

Επιβάτες του στολίσκου είπαν στο Reuters ότι αναμένουν ότι ο στολίσκος θα αναχαιτιστεί από το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ εντός της επόμενης ώρας.

Σύμφωνα με τους οργανωτές, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα πλοιάρια που μετέχουν στην αποστολή.