Κόστα: Η Ε.Ε. στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και θα συνεχίσουν τη συζήτηση στην επόμενη σύνοδο, δήλωσε από την Κοπεγχάγη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κόστα στο X:

«Ολοκληρώσαμε τη συζήτησή μας σχετικά με τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία.

Συζητήσαμε τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση στην επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Οκτώβριο.

Από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας – όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις.

Θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε έως ότου επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη».