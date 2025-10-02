#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο Λευκός Οίκος πάγωσε τη χρηματοδότηση Δημοκρατικών πολιτειών

Τα προγράμματα που στοχεύθηκαν περιλάμβαναν 18 δισ. δολάρια για έργα μεταφορών στη Νέα Υόρκη, έδρα των δύο κορυφαίων Δημοκρατικών του Κογκρέσου, και 8 δισ. δολάρια για έργα πράσινης ενέργειας σε 16 πολιτείες που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς.

Ο Λευκός Οίκος πάγωσε τη χρηματοδότηση Δημοκρατικών πολιτειών

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 07:05

Η κυβέρνηση Τραμπ πάγωσε την Τετάρτη 26 δισ. δολάρια για πολιτείες που τάσσονται υπέρ των Δημοκρατικών, υλοποιώντας την απειλή της να χρησιμοποιήσει το κλείσιμο της κυβέρνησης για να στοχεύσει τις προτεραιότητες των Δημοκρατικών.

Οπως μεταδίδει το Reuters, τα προγράμματα που στοχεύθηκαν περιλάμβαναν 18 δισ. δολάρια για έργα μεταφορών στη Νέα Υόρκη, έδρα των δύο κορυφαίων Δημοκρατικών του Κογκρέσου, και 8 δισ. δολάρια για έργα πράσινης ενέργειας σε 16 πολιτείες που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς, συμπεριλαμβανομένων της Καλιφόρνιας και του Ιλινόι.

Ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς εν τω μεταξύ, προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να επεκτείνει την εκκαθάριση των ομοσπονδιακών υπαλλήλων εάν το shutdown διαρκέσει περισσότερο από μερικές ημέρες.

Οι κινήσεις αυτές κατέστησαν σαφές ότι ο Τραμπ θα υλοποιήσει την απειλή του να εκμεταλλευτεί το shutdown για να τιμωρήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους και να επεκτείνει τον έλεγχό του επί του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού ύψους 7 τρισ. δολαρίων, ο οποίος έχει καθοριστεί από το Σύνταγμα των ΗΠΑ ως αρμοδιότητα του Κογκρέσου.

«Μπορούν να εξοικονομηθούν δισεκατομμύρια δολάρια», έγραψε στο Truth Social αργά την Τετάρτη.

