Τεχνολογικό ράλι στις ασιατικές αγορές – Κέρδη 3% στη Σεούλ

Αποτίμηση-μαμούθ 500 δισ. δολάρια για την OpenAI

Πουλήθηκαν μετοχές αξίας 6,6 δισ. δολαρίων από εργαζόμενους σε αποτίμηση που ξεπερνά αυτή της SpaceX του Μασκ. Εγινε η πολυτιμότερη start up στον κόσμο.

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 08:23

Η OpenAI ολοκλήρωσε συμφωνία που επιτρέπει σε υφιστάμενους και πρώην εργαζομένους της να πωλήσουν μετοχές αξίας περίπου 6,6 δισ. δολαρίων, με βάση αποτίμηση της εταιρείας στα 500 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγή του Bloomberg.

Η δευτερογενής αυτή πώληση ανεβάζει τον κατασκευαστή του ChatGPT πάνω από την SpaceX του Ίλον Μασκ, καθιστώντας την την πλέον πολύτιμη start up στον κόσμο. Προηγουμένως, η OpenAI είχε αποτιμηθεί στα 300 δισ. δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης ύψους 40 δισ. δολαρίων με επικεφαλής την SoftBank Group Corp.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, εργαζόμενοι της OpenAI πώλησαν μετοχές σε ομάδα επενδυτών που περιλαμβάνει τις Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX του Άμπου Ντάμπι και T. Rowe Price, ανέφερε το πρόσωπο που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς οι πληροφορίες είναι ιδιωτικές. Το Bloomberg News είχε προηγουμένως αναφέρει σχετικά με τις συζητήσεις για τη δευτερογενή πώληση.

Εκπρόσωποι των OpenAI, Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer, MGX και T. Rowe Price δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Μεγάλες νεοφυείς επιχειρήσεις στις ΗΠΑ συχνά διαπραγματεύονται πωλήσεις μετοχών για τους εργαζομένους τους, ως μέσο ανταμοιβής του προσωπικού, αλλά και προσέλκυσης εξωτερικών επενδυτών. 

Η OpenAI αντιμετωπίζει ολοένα και πιο έντονο ανταγωνισμό στην αγορά για ταλέντο στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Η Meta Platforms Inc. έχει προσελκύσει επιθετικά ερευνητές από την OpenAI και άλλα κορυφαία εργαστήρια για τη νέα της ομάδα «υπερνοημοσύνης», προσφέροντας πακέτα αποδοχών που φθάνουν σε εννιαψήφια επίπεδα. Μια δευτερογενής πώληση θα μπορούσε να βοηθήσει την OpenAI να δώσει επιπλέον κίνητρα στο προσωπικό της να παραμείνει στην εταιρεία και να απορρίψει τέτοιες δελεαστικές προσφορές.

