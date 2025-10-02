Νέα αύξηση κερδών για το Tesco με όπλο τις χαμηλές τιμές

Ανεβάζει τις προβλέψεις της για τα κέρδη της τρέχουσας οικονομικής χρήσης η Tesco, καθώς η αλυσίδα σούπερ μάρκετ κέρδισε περισσότερους πελάτες από το αναμενόμενο χάρη στις ανταγωνιστικές τιμές και τη γκάμα προϊόντων της μάρκας της.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Βρετανίας αναμένει πλέον ότι τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη του ομίλου θα φτάσουν τα 3,1 δισεκατομμύρια λίρες (4,2 δισεκατομμύρια δολάρια) φέτος, από 3 δισεκατομμύρια λίρες που είχε προβλέψει αρχικά.

Η Tesco κέρδισε μερίδιο αγοράς από τους ανταγωνιστές της κατά το περασμένο έτος, χάρη στην τιμολογιακή πολιτική της που ανταγωνίζεται τις εκπτωτικές αλυσίδες, ενώ τα προϊόντα premium και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συνέβαλαν επίσης στην αύξηση των πωλήσεων. Η σειρά προϊόντων Tesco Finest βρίσκεται πλέον στον τρίτο χρόνο διψήφιας αύξησης των πωλήσεων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το πρόγραμμα πιστότητας Clubcard της αλυσίδας είναι επίσης το πιο δημοφιλές μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, παρέχοντας στην Tesco πολύτιμα δεδομένα για την προώθηση εξατομικευμένων προσφορών και την ανταλλαγή πληροφοριών με εταιρείες καταναλωτικών αγαθών.