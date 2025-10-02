Στο 6,3% «τσίμπησε» η ανεργία στην ευρωζώνη

Ο εποχικά προσαρμοσμένος ρυθμός ανεργίας στη ζώνη του ευρώ τον Αύγουστο ήταν 6,3%, αυξημένος από 6,2% τον Ιούλιο και σταθερός σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024.

Ο ρυθμός ανεργίας στην ΕΕ ήταν 5,9% τον Αύγουστο, σταθερός σε σχέση με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2024, σύμφωνα με τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,089 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων 10,842 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργα τον Αύγουστο 2025.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο, η ανεργία αυξήθηκε κατά 39 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 11 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024, η ανεργία αυξήθηκε κατά 85 χιλιάδες στην ΕΕ και μειώθηκε κατά 15 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.