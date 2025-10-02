#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σχέδιο ΕΕ για δασμό 50% στον χάλυβα

Ετοιμάζεται να διπλασιάσει τους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα στο 50%, με στόχο την προστασία της βιομηχανίας της και την αποτροπή εκτροπής εμπορίου λόγω υπερπαραγωγής από τρίτες χώρες.

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 13:11

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα στο 50%, σύμφωνα με ένα σχέδιο πρότασης που είδε το Bloomberg. Η κίνηση αυτή θα ευθυγραμμίσει το ποσοστό της Ένωσης με αυτό των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν επιδιώξει να αντισταθμίσουν την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της Κίνας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η ΕΕ διαθέτει επί του παρόντος έναν προσωρινό μηχανισμό για την προστασία της χαλυβουργίας της, ο οποίος επιβάλλει δασμό 25% στις περισσότερες εισαγωγές μετά την εξάντληση των ποσοστώσεων. Ο μηχανισμός αυτός λήγει τον Ιούνιο και η ΕΕ εργάζεται για την αντικατάστασή του με έναν πιο μόνιμο κανονισμό, τον οποίο σχεδιάζει να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία χειρίζεται τα εμπορικά θέματα της ΕΕ, σχεδιάζει να αυξήσει τον δασμολογικό συντελεστή στο 50% «για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο εκτροπής του εμπορίου», σύμφωνα με το σχέδιο. Ο υψηλότερος συντελεστής θα ισχύει για τις εισαγωγές μόλις επιτευχθεί μια συγκεκριμένη ποσόστωση.

Τα σχέδια περιγράφουν ποσοστώσεις για συγκεκριμένους τύπους προϊόντων με βάση ιστορικούς μέσους όρους. Η Επιτροπή επιδιώκει επίσης να αποκτήσει εξουσίες για τον καθορισμό ποσοστώσεων ανά χώρα για τα διάφορα όρια.

Σύμφωνα με την πρόταση, τα μέτρα θα επανεξετάζονται κάθε πέντε έτη από τον Ιούλιο του 2031, προκειμένου να αξιολογούνται οι τάσεις της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και οι επιπτώσεις τους στην αγορά χάλυβα.

