Ο Μπάφετ χτυπά ξανά με mega deal: Η Berkshire εξαγοράζει την OxyChem για 9,7 δισ.

Η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της πετροχημικής μονάδας της Occidental Petroleum, OxyChem, έναντι 9,7 δισ. δολαρίων σε μετρητά.

Οπως μεταδίδει το CNBC, η συμφωνία αποτελεί τη μεγαλύτερη για την Berkshire από το 2022, όταν κατέβαλε 11,6 δισ. για την ασφαλιστική Alleghany, ενώ έρχεται σε μια περίοδο όπου ο όμιλος διαθέτει ρεκόρ 344 δισ. δολαρίων σε μετρητά. Οι μετοχές της Occidental ενισχύθηκαν κατά 1,3% στην προσυνεδριακή διαπραγμάτευση.

Η Berkshire είναι ήδη μεγάλος επενδυτής στην Occidental, κατέχοντας μερίδιο 28,2% στα τέλη Ιουνίου. Ο Buffett, που είναι 95 ετών και αποχωρεί από τη θέση του CEO στο τέλος της χρονιάς, έχει δηλώσει πως δεν θα αναλάβει πλήρη έλεγχο της πετρελαϊκής εταιρείας.

Η OxyChem παράγει χημικά για την επεξεργασία νερού, την υγειονομική περίθαλψη και άλλες εμπορικές χρήσεις. Η Occidental ανέφερε ότι θα χρησιμοποιήσει 6,5 δισ. από τα έσοδα για την αποπληρωμή χρέους.

«Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε την OxyChem ως θυγατρική της Berkshire», δήλωσε ο Greg Abel, αντιπρόεδρος μη ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της Berkshire, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Buffett ως CEO το 2026. Πρόσθεσε ότι η CEO της Occidental, Vicki Hollub, δείχνει τη δέσμευσή της για τη μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρείας.

Η τελευταία φορά που η Berkshire προχώρησε σε συμφωνία στον κλάδο χημικών ήταν το 2011, με την εξαγορά της Lubrizol έναντι περίπου 10 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία με την OxyChem αναμένεται να κλείσει το τέταρτο τρίμηνο.