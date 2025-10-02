Απολύσεις-ρεκόρ από εργοδότες στις ΗΠΑ

Τις λιγότερες περικοπές θέσεων εργασίας του τελευταίου τριμήνου ανακοίνωσαν οι εργοδότες στις ΗΠΑ - 54.064 βρέθηκαν εκτός εργασίας, σε σύγκριση με τις 85.979 τον Αύγουστο, καταγράφοντας πτώση 25,8% σε ετήσια βάση.

Οι περισσότερες περικοπές προήλθαν από τον κλάδο υπηρεσιών (6.290), ακολούθησαν η Ενέργεια (5.807) και η τεχνολογία (5.639).

Ωστόσο, για το τρίτο τρίμηνο, οι προγραμματισμένες περικοπές από αμερικανικές εταιρείες έφτασαν τις 202.118, τις περισσότερες για τρίτο τρίμηνο από το 2020.

Συνολικά μέχρι στιγμής φέτος, οι εταιρείες έχουν ανακοινώσει 946.426 περικοπές θέσεων, οι περισσότερες σε ετήσια βάση από το 2020 - η φετινή χρονιά είναι μέχρι στιγμής στην πέμπτη θέση με τις περισσότερες απολύσεις στα 36 χρόνια καταγραφών.

Ο δημόσιος τομέας έχει ανακοινώσει τις περισσότερες περικοπές φέτος (299.755), εκ των οποίων 289.363 αφορούσαν ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που επηρεάστηκαν από το DOGE. Ακολούθησαν οι τεχνολογικές εταιρείες με 107.878 περικοπές.

«Αντιμετωπίζουμε μια στασιμότητα στην αγορά εργασίας, αυξημένο κόστος και μια μετασχηματιστική νέα τεχνολογία. Με τις μειώσεις επιτοκίων που έρχονται, ίσως δούμε κάποια σταθεροποίηση στο δ’ τρίμηνο, αλλά άλλοι παράγοντες μπορεί να κρατήσουν τους εργοδότες σε πλάνα περικοπών ή πάγωμα προσλήψεων», δήλωσε ο Andy Challenger, αντιπρόεδρος της Challenger.