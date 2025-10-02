Mπέσεντ: Το ΑΕΠ των ΗΠΑ μπορεί να δεχτεί πλήγμα από το κυβερνητικό «λουκέτο»

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Πέμπτη ότι η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας θα μπορούσε να πληγεί από το κλείσιμο των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

«Αυτός δεν είναι τρόπος να γίνει μια συζήτηση — να κλείνεις την κυβέρνηση και να μειώνεις το ΑΕΠ», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Squawk Box” του CNBC. «Θα μπορούσαμε να δούμε ένα πλήγμα στο ΑΕΠ, ένα πλήγμα στην ανάπτυξη και ένα πλήγμα στην εργαζόμενη Αμερική» πρόσθεσε.

Η ανάπτυξη στις ΗΠΑ βρίσκεται σε ανοδική πορεία τα δύο τελευταία τρίμηνα, έπειτα από μια δύσκολη αρχή.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,8% κατά το δεύτερο τρίμηνο, και σύμφωνα με τον δείκτη GDPNow της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα, αναμένεται να αναπτυχθεί με τον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο τρίμηνο.

Αν και προγενέστερα κυβερνητικά «λουκέτα» δεν είχαν προκαλέσει σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη, ένα παρατεταμένο κλείσιμο θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά — ειδικά αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήσει την απειλή του να απολύσει μόνιμα έναν σημαντικό αριθμό από τους περίπου 750.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που επηρεάζονται από την παρούσα κατάσταση.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο, ο Μπέσεντ το χαρακτήρισε «σημείο συζήτησης».

«Ο Γερουσιαστής Τσακ Σούμερ, ο Αντιπρόσωπος Χακίμ Τζέφρις — ξέρετε, είναι αδύναμοι, είναι αποδιοργανωμένοι», είπε ο Μπέσεντ για τους αντίστοιχους Δημοκρατικούς ηγέτες στη Γερουσία και τη Βουλή. «Δεν εκπροσωπούν τον αμερικανικό λαό και εφευρίσκουν δικαιολογίες» τόνισε.