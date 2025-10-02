#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μακρόν: Κρατήσεις τάνκερ για να... σκοτώσουμε τον ρωσικό σκιώδη στόλο

Η αξία του φορτίου που μεταφέρει ο στόλος αυτός εκτιμάται στα €30 δισ., δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. «Εξαιρετικά σημαντική» η άσκηση περαιτέρω πιέσεων.

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 23:53

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμάνουελ Μακρόν δήλωσε ότι η κράτηση πετρελαιοφόρων μπορεί να καταστείλει τη δράση του σκιώδους στόλου που βοηθά τη Μόσχα να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις και να εξάγει πετρέλαιο σε όλο τον κόσμο, μεταδίδει το Bloomberg.

Κρατώντας, τα πλοία αυτά έστω και για μέρες ή εβδομάδες τα αναγκάζετε να αναδιαρθρωθούν, «σκοτώνοντας» της επιχειρήσεις τους, εξήγησε ο Γάλλος πρόεδρος.

Συμπλήρωσε επίσης ότι η αξία του φορτίου που μεταφέρει ο σκιώδης στόλος εκτιμάται στα €30 δισ., χαρακτηρίζοντας ως «εξαιρετικά σημαντικό» να αυξηθεί η πίεση που ασκείται στα πλοία αυτά, για να μειωθεί η ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το σχόλιο του Μακρόν, έρχεται αφότου τάνκερ με την ονομασία «Boracay», αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του γαλλικού ναυτικού. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο συγκεκριμένο πλοίο το οποίο έχει αλλάξει αρκετά ονόματα τους τελευταίους 11 μήνες, έχουν επιβάλει κυρώσεις τόσο η Βρετανία όσο και η ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία. Επίσης, φαίνεται να πλέει υπό ψευδή σημαία, ενώ τον περασμένο μήνα, πριν βρεθεί στις γαλλικές αρχές, απέπλευσε από τη Ρωσία με κατεύθυνση προς την Ινδία.

Οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επιβάλει κυρώσεις σε εκατοντάδες δεξαμενόπλοια που βοηθούν τη Ρωσία να εξάγει πετρέλαιο, χρηματοδοτώντας έτσι τον πόλεμό που διεξάγει στην Ουκρανία. Παράλληλα η Ομάδα των Επτά πιο ανεπτυγμένων χωρών, (G-7) δήλωσε αυτή την εβδομάδα βρίσκεται κοντά σε νέα συμφωνία που της επιτρέπει να περιορίσει περαιτέρω τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου. Η εξέλιξη αυτή είναι αρκετά σημαντική καθώς οι πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου συνεχίζονται παρά τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στην ρωσική ενέργεια η G-7 και οι σύμμαχοί της.

