Βαρσοβία: Ρωσικό σκάφος εθεάθη κοντά στον πολωνικό αγωγό αερίου

Πρόκειται για αλιευτικό σκάφους μήκους 70 μέτρων που, ωστόσο, υπάκουσε στις οδηγίες της συνοριοφυλακής και απομακρύνθηκε από την περιοχή, δήλωσε εκπρόσωπος του ΥΠΕΣ της Βαρσοβίας.

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 16:42

Πολωνοί συνοριοφύλακες είδαν χθες ένα ρωσικό πλοίο κοντά στον αγωγό κοντά στην πόλη Σετσίν στην βόρεια Πολωνία, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Το μήκους 70 μέτρων σκάφος, είναι ένα αλιευτικό σκάφος και υπάκουσε στις οδηγίες της συνοριοφυλακής και απομακρύνθηκε από την περιοχή, δήλωσε ο Πολωνός αξιωματούχος χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

