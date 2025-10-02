#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Βενεζουέλα καταγγέλλει «απειλητικές» πτήσεις αμερικανικών μαχητικών

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι απειλούν την ασφάλεια της χώρας.

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 21:33

Η Βενεζουέλα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι απειλούν την ασφάλειά της, αφού πέντε αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη προσέγγισαν στην ακτογραμμή της, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας, Βλαντιμίρ Παντρίνο, την Πέμπτη.

«Καταγγέλλω αυτή τη στρατιωτική παρενόχληση μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου», δήλωσε ο Παντρίνο κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ομιλίας του στη δημόσια τηλεόραση. «Πρόκειται για μια σοβαρή απειλή» πρόσθεσε.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Παντρίνο δεν διευκρίνισε πότε πραγματοποιήθηκαν οι πτήσεις, αν τα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, ή αν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας πρόκειται να απαντήσουν.

Το περιστατικό συνέβη σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις ΗΠΑ-Βενεζουέλας παραμένουν τεταμένες, με την κυβέρνηση Τραμπ να έχει αναπτύξει πολεμικά πλοία στη Νότια Καραϊβική για την πραγματοποίηση επιχειρήσεων κατά των καρτέλ ναρκωτικών.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον σκαφών, τα οποία –σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές– μετέφεραν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα.

