Η πυρκαγιά ξεκίνησε τη νύχτα, από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου, η στέγη του οποίου κατέρρευσε, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε μια ανάρτηση στο Facebook.

Κόστα Ρίκα: Πέντε νεκροί από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 00:02

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα, το Σαν Χοσέ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε τη νύχτα, από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου, η στέγη του οποίου κατέρρευσε, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε μια ανάρτηση στο Facebook.

Τα θύματα είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που βρέθηκε «αγκαλιασμένο» σε ένα κρεβάτι και άλλα τρία πρόσωπα, για τα οποία δεν δόθηκε καμία πληροφορία για την ηλικία και την καταγωγή τους.

Οι δικαστικές αρχές διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η έξοδος κινδύνου του ξενοδοχείου ήταν φραγμένη με σύρματα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

