Πρώτη φορά σε έναν χρόνο γκάζωσε ο πληθωρισμός στην Τουρκία

Αυξήθηκε στο 33,3% τον Σεπτέμβριο από 33% τον προηγούμενο μήνα. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει 32,5%. Οι τιμές στην εκπαίδευση ενισχύθηκαν κατά 18% σε μηνιαία βάση, αποτελώντας τον κύριο παράγοντα της επιτάχυνσης.

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 10:36

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία επιταχύνθηκε για πρώτη φορά σε περισσότερο από ένα χρόνο, δημιουργώντας αμφιβολίες για το αν η κεντρική τράπεζα μπορεί να προχωρήσει με την πρόσφατη σειρά σημαντικών μειώσεων των επιτοκίων.

Τα στοιχεία της Παρασκευής έδειξαν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε στο 33,3% από 33% τον προηγούμενο μήνα. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει ποσοστό 32,5%, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση σε έρευνα του Bloomberg.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3,2%, επιταχύνοντας από 2,04% τον προηγούμενο μήνα. Οι τιμές στην εκπαίδευση αυξήθηκαν κατά 18% σε μηνιαία βάση, αποτελώντας τον κύριο παράγοντα της επιτάχυνσης. Η κεντρική τράπεζα είχε προβλέψει μια τέτοια άνοδο τον Σεπτέμβριο λόγω της έναρξης του σχολικού έτους.

«Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και Μεταφορών σημείωσαν αύξηση των τιμών λόγω των διδάκτρων των ιδιωτικών πανεπιστημίων και των ναύλων των σχολικών λεωφορείων», ανέφερε στα πρακτικά της απόφασης για τα επιτόκια τον περασμένο μήνα.

