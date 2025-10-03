#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ινδή ΥΠΟΙΚ: Ανθεκτική η οικονομία απέναντι στους δασμούς

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 15:17

Η οικονομία της Ινδίας αποδεικνύεται ανθεκτική απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις, λόγω της ισχυρής εγχώριας ζήτησης, η οποία απορροφά τους κραδασμούς από το εξωτερικό, δήλωσε η υπουργός Οικονομικών Νιρμάλα Σιθαραμάν στο πλαίσιο του Οικονομικού Συνεδρίου Kautilya στο Νέο Δελχί.

Τα σχόλια της Ινδής ΥΠΟΙΚ έρχονται αφού η κεντρική τράπεζα της χώρας, αναθεώρησε στο 6,8% τις εκτιμήσεις της για ανάπτυξη, το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2026, έναντι 6,5% που είχε αρχικά προβλέψει. Για το ίδιο διάστημα η κυβέρνηση αναμένει ανάπτυξη 6,3%-6,8%.

Υπενθυμίζεται ότι το Νέο Δελχί δοκιμάζεται σκληρά μετά τους δασμούς 50% που επέβαλε στις εισαγωγές ινδικών προϊόντων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε μια προσπάθεια να τιμωρήσει τη χώρα για τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας. 

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση για την κυβέρνηση Μόντι αφού η αμερικανική αγορά απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των ινδικών εξαγωγών. Παράλληλα οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές οξύνθηκαν αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αυξάνει στα $100.000 τα τέλη έκδοσης βίζας H-1B, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως από Ινδούς και Κινέζους εργαζόμενους στον τομέα της τεχνολογίας.

Για να μετριάσει τον αντίκτυπο των δασμών και να τονώσει τη ζήτηση, η κυβέρνηση μείωσε πρόσφατα τον φόρο αγαθών και υπηρεσιών σε είδη καθημερινής χρήσης και καταναλωτικά αγαθά. Ακόμη η κεντρική τράπεζα επέλεξε να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο, επικαλούμενη την παγκόσμια αβεβαιότητα και την ανάγκη να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των μειώσεων του ΦΠΑ στην άμβλυνση των πιέσεων στις τιμές.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ινδία φιλοδοξεί το ΑΕΠ της να αναπτύσσεται κατά μέσο όρο 8% ώστε να μπορέσει να χαρακτηριστεί ανεπτυγμένη χώρα έως το 2047. Για να συμβεί ωστόσο αυτό «θα πρέπει η οικονομία μας να είναι αυτοδύναμη» και εξωστρεφής, είπε η Ινδή ΥΠΟΙΚ. «Η διεθνής τάξη μεταμορφώνεται. Οι εμπορικές ροές αναδιαμορφώνονται, οι συμμαχίες δοκιμάζονται, οι επενδύσεις ανακατευθύνονται και οι κοινές δεσμεύσεις επανεξετάζονται».

Το ινδικό ΑΕΠ παρουσίασε άνοδο 7,8% στο δεύτερο τρίμηνο κόντρα στις λιγότερο αισιόδοξες προβλέψεις των αναλυτών. Ωστόσο, αυτό επιτεύχθηκε πριν την επιβολή τιμωρητικών δασμών από τις ΗΠΑ. 

