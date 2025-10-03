#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κατηφορίζουν οι τιμές παραγωγού στην ευρωζώνη

Οι τιμές παραγωγού στην Ευρωζώνη και την ΕΕ μειώθηκαν τον Αύγουστο, με τις τιμές Ενέργειας να σημειώνουν τη μεγαλύτερη πτώση.

Κατηφορίζουν οι τιμές παραγωγού στην ευρωζώνη

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 12:37

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) μειώθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της Eurostat που δημοσιεύθηκε σήμερα Παρασκευή. Σε ετήσια βάση, οι τιμές παραγωγού υποχώρησαν κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,4% στην ΕΕ.

Στη ζώνη του ευρώ, η μεγαλύτερη μηνιαία πτώση καταγράφηκε στις τιμές Ενέργειας, - 1,3%, ακολουθούμενες από μείωση 0,1% στις τιμές παραγωγού ενδιάμεσων αγαθών, διαρκών καταναλωτικών αγαθών και κεφαλαιουχικών αγαθών. Αντίθετα, οι τιμές μη διαρκών καταναλωτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 0,1% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο.

Στην ΕΕ, η μεγαλύτερη μηνιαία πτώση στις τιμές παραγωγού παρατηρήθηκε επίσης στις τιμές Ενέργειας, που μειώθηκαν κατά 1,4%, ακολουθούμενες από τις τιμές ενδιάμεσων αγαθών και μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών, που υποχώρησαν κατά 0,1%. Αντίθετα, οι τιμές των κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,1% και παρέμειναν σταθερές για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βουτιά πληθωρισμού στο 1,8% στην Ελλάδα, στο 2,2% στην ευρωζώνη

Γερμανία: Στο 2,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

Επιστροφή σε ύφεση για τα εργοστάσια της ευρωζώνης

Στο 6,3% «τσίμπησε» η ανεργία στην ευρωζώνη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο