Κατηφορίζουν οι τιμές παραγωγού στην ευρωζώνη

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) μειώθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της Eurostat που δημοσιεύθηκε σήμερα Παρασκευή. Σε ετήσια βάση, οι τιμές παραγωγού υποχώρησαν κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,4% στην ΕΕ.

Στη ζώνη του ευρώ, η μεγαλύτερη μηνιαία πτώση καταγράφηκε στις τιμές Ενέργειας, - 1,3%, ακολουθούμενες από μείωση 0,1% στις τιμές παραγωγού ενδιάμεσων αγαθών, διαρκών καταναλωτικών αγαθών και κεφαλαιουχικών αγαθών. Αντίθετα, οι τιμές μη διαρκών καταναλωτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 0,1% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο.

Στην ΕΕ, η μεγαλύτερη μηνιαία πτώση στις τιμές παραγωγού παρατηρήθηκε επίσης στις τιμές Ενέργειας, που μειώθηκαν κατά 1,4%, ακολουθούμενες από τις τιμές ενδιάμεσων αγαθών και μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών, που υποχώρησαν κατά 0,1%. Αντίθετα, οι τιμές των κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,1% και παρέμειναν σταθερές για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά.