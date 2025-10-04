Υπερ-εξουσίες αποκτά ο επικεφαλής του γερμανικού στρατού

Ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας, Κάρστεν Μπρόιερ, θα κατέχει πλέον πολύ μεγαλύτερη εξουσία, σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα του ΥΠΑΜ της χώρας, μεταδίδει το Politico.

Για χρόνια, ο στρατιωτικός σχεδιασμός, η ετοιμότητα των στρατευμάτων και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις άνηκαν στη δικαιοδοσία τριών διαφορετικών υπηρεσιών. Από την 1η Οκτωβρίου ωστόσο, έχουν ενσωματωθεί σε ένα σχήμα υπό τη διοίκηση του Μπρόιερ.

Στόχος της μεταρρύθμισης, που σχεδίασε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, είναι επίσπευση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, αποφεύγοντας τις εγγενείς δυσκολίες και τα προβλήματα μιας πιο σύνθετης γραφειοκρατίας.

Η στιγμή που λαμβάνει χώρα η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία, αφού η αξιοπιστία του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς εξαρτάται από τη δέσμευσή του να οικοδομήσει τον ισχυρότερο ετοιμοπόλεμο συμβατικό στρατό της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό η Γερμανία σκοπεύει να επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ στην άμυνα.

Το ίδιο διάστημα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη διεισδύουν στον εναέριο χώρο κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ δεν εμφανίζεται ιδιαίτερη πρόθυμη να υποστηρίξει άνευ όρων τους Συμμάχους. Με φόντο τις συνθήκες αυτές, η Γερμανία προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι θα μπορέσει να αποτρέψει - και, εάν χρειαστεί, να πολεμήσει -, χωρίς να εξαρτάται από την Αμερική.

Η συγκέντρωση περισσότερων εξουσιών στα χέρια του Μπρόιερ, αποτελεί απλώς την τελευταία από μια σειρά ευρύτερων μεταρρυθμίσεων στο υπουργείο Άμυνας του Βερολίνου.

Μεταξύ άλλων το ΥΠΑΜ, θέλει να θέσει σε λειτουργία ένα νέο τμήμα Καινοτομίας και Κυβερνοχώρου, φέρνοντας υπό την ίδια σκέπη διάφορα projects μεταξύ άλλων εκείνων της αεράμυνας και της κυβερνοασφάλειας. Επίσης μια νέα υπηρεσία, με την επωνυμία «Διεύθυνση Ανάπτυξης» αναμένεται να δώσει λύση στο πάγιο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις που δεν είναι άλλο από τις ελλείψεις προσωπικού.

Το Βερολίνο επιδιώκει να επεκτείνει τον στρατό του κατά δεκάδες χιλιάδες άτομα, ποντάροντας παράλληλα στην εθελοντική θητεία για να ενισχύσει τις υποστελεχωμένες μονάδες. Η στρατολόγηση, η εκπαίδευση, η στέγαση, ακόμη και η κατασκευή νέων στρατώνων, θα υλοποιούνται πλέον υπό τη συγκεκριμένη διεύθυνση.