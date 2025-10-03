O CEO της Goldman Sachs προειδοποιεί για διόρθωση στις αγορές μετοχών

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Nτέβιντ Σόλομον, προειδοποίησε ότι μεγάλο μέρος του κεφαλαίου που επενδύεται στην τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται «να μην αποφέρει αποδόσεις», αν και δήλωσε ότι παραμένει ασαφές εάν η τεχνολογική αγορά βρίσκεται σε «φούσκα».

Η τρέχουσα έκρηξη επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη έχει εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή αξία της Nvidia στο επίπεδο ρεκόρ των 4,6 τρισ. δολαρίων, καθώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί της Σίλικον Βάλεϊ επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων, συμβάλλοντας στην άνοδο των αμερικανικών χρηματιστηρίων σε νέα ιστορικά υψηλά αυτή την εβδομάδα.

Το ράλι αυτό θα εξελιχθεί τελικά όπως και άλλοι επενδυτικοί κύκλοι στον τομέα της τεχνολογίας, προειδοποίησε ο Σόλομον την Παρασκευή, αν τόνισε ότι παραμένει αισιόδοξος για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Μιλώντας σε συνέδριο στην Ιταλία την Παρασκευή, ο Σόλομον είπε ότι όταν τελειώσει ο τρέχων κύκλος, «θα υπάρχει πολύ κεφάλαιο που επενδύθηκε χωρίς να αποφέρει αποδόσεις».

«Δεν είναι διαφορετικά αυτή τη φορά. Απλώς δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί» ανέφερε.

Ο Σόλομον υποστήριξε στο συνέδριο Italian Tech Week στο Τορίνο ότι η ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να ενισχύει την παραγωγικότητα είναι «πολύ συναρπαστική», προβλέποντας ότι «ο τρόπος που δουλεύουμε θα μεταμορφωθεί παγκοσμίως από την τεχνητή νοημοσύνη».

Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της πιο έγκριτης επενδυτικής τράπεζας των ΗΠΑ παραδέχτηκε ότι δεν είναι «αρκετά έξυπνος για να ξέρει» αν ο ενθουσιασμός των επενδυτών για την τεχνητή νοημοσύνη έχει μετατραπεί σε φούσκα.

«Αν είχαμε αυτή τη συζήτηση το 1998, θα κάνατε την ίδια ερώτηση, αλλά η αγορά συνέχισε να ανεβαίνει για άλλα τρία χρόνια» σημείωσε.

«Βρισκόμαστε στην αρχή της ταινίας, όχι στο τέλος» πρόσθεσε. «Δεν θα μου προκαλούσε έκπληξη αν τους επόμενους 12-24 μήνες δούμε μια υποχώρηση στις αγορές μετοχών, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να μας ξαφνιάσει, δεδομένου του ράλι που έχουμε δει» υπογράμμισε.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο Σόλομον ανέφερε ακόμα ότι οι εταιρείες επιβραδύνουν τις προσλήψεις καθώς αξιολογούν πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι η τεχνολογία, συμβάλλοντας σε μια αγορά εργασίας στις ΗΠΑ που είναι «κάπως ήπια».