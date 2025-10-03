#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τουρκία: «Παγώνει» assets προσώπων που συνδέονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τον νόμο «περί πρόληψης της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής» και αφορά 16 άτομα και 15 οργανισμούς.

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 16:17

Η Τουρκία προχώρησε στο «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων 16 ατόμων και 15 οργανισμών που φέρονται να έχουν σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η απόφαση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου 2025, επικαλείται τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. 7262 νόμο «Περί πρόληψης της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής». Η εφαρμογή της απόφασης θα είναι αρμοδιότητα του τουρκικού υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση δεν αποκλείεται να σχετίζεται και με τις δικαστικές εκκρεμότητες που έχει η κρατική τράπεζα Halk Bank στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορούμενη για παραβίαση του εμπάργκο κατά του Ιράν. Ο Ταγίπ Ερντογάν έθεσε το θέμα κατά τη συνάντηση που είχε πρόσφατα με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο.

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr

