Ιταλία: Μαζική συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις για τη Γάζα

Μαζική είναι η συμμετοχή των εργαζομένων στην γενική απεργία που οργάνωσαν σήμερα το ιταλικό συνδικάτο Cgil, το μεγαλύτερο της χώρας, και η αυτόνομη συνδικαλιστική οργάνωση Usb.

Στην Ρώμη συμμετέχει στην κινητοποίηση η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς ενώ τα τρένα στην κεντρική και βόρεια Ιταλία κινούνται με καθυστερήσεις που αγγίζουν τις 5 ώρες.

Συνολικά, σύμφωνα με τα συνδικάτα, στις πορείες, που οργανώθηκαν στο Μιλάνο, στην Ρώμη, στην Μπολόνια και στο Τορίνο, οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τις 300.000, με συνθήματα υπέρ της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους και αλληλεγγύης προς τα μέλη του Global Sumud Flottila. Σε όλη την Ιταλία, πραγματοποιήθηκαν, έως τώρα, πάνω από εκατό πορείες. Το Cgil αναφέρει ότι πήραν μέρος σε αυτές πάνω από 1.000.000 εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, μαθητές και φοιτητές.

Στην Μπολόνια, στην σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν και φυλακισμένοι, στους οποίους επιτρέπεται να εξέρχονται από το σωφρονιστικό ίδρυμα και να εργάζονται στη διάρκεια της ημέρας. Στην ιστορική ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία Lamborghini, η συμμετοχή στην απεργία, σύμφωνα με το συνδικάτο είναι 90%, στην βιομηχανία λεωφορείων Menarini 70% και στην Μarelli, που παράγει εξαρτήματα αυτοκινήτων, 80%.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ