Ουκρανία: Γάλλος φωτορεπόρτερ σκοτώθηκε σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Ένας Ουκρανός δημοσιογράφος, ο Χεόρχιι Ιβαντσένκο, τραυματίστηκε στην ίδια επίθεση.

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 20:14

Ο Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν, ηλικίας 37 ετών, σκοτώθηκε σήμερα στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, σε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ανακοίνωσαν οι δημοσιογραφικές ενώσεις EFJ-IFJ και SNJ.

Ένας Ουκρανός δημοσιογράφος, ο Χεόρχιι Ιβαντσένκο, τραυματίστηκε στην ίδια επίθεση, ανέφεραν οι Ευρωπαϊκή και Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η Εθνική Συνδικαλιστική Ένωση Δημοσιογράφων, σύμφωνα με τις οποίες η επίθεση διεξήχθη γύρω στις 10.20 σήμερα το πρωί.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

