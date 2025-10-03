#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σλοβενία: Προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του πρωθυπουργού ζητά η εισαγγελία

Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ κατηγορείται ότι παρενέβη στο έργο της αστυνομίας.

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 20:35

Οι εισαγγελικές αρχές της Σλοβενίας ζήτησαν τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας σε βάρος του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Γκόλομπ καθώς υπάρχουν υποψίες ότι παρενέβη στο έργο της αστυνομίας, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από σλοβενικά μέσα ενημέρωσης.

Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε την Πέμπτη από την εισαγγελία στο δικαστήριο της Λιουμπλιάνα, διευκρίνισε το πρωθυπουργικό γραφείο, προσθέτοντας ότι «εάν συνεχιστεί η έρευνα, ο πρωθυπουργός θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές δεδομένου ότι το κράτος δικαίου είναι το θεμέλιο της ισονομίας σε μια δημοκρατία».

Νωρίτερα, το γραφείο του εισαγγελέα του ειδικού τμήματος, που είναι αρμόδιος για έρευνες σε βάρος δημόσιων λειτουργών, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι υποβλήθηκε αίτημα για προκαταρκτική έρευνα σε βάρος «ενός προσώπου», χωρίς να διευκρινίσει την ταυτότητά του.

Ο δικηγόρος του Γκόλομπ, ο Στόγιαν Ζντόλσεκ, σχολιάζοντας τις πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης, είπε ότι το αίτημα της εισαγγελίας είναι «αβάσιμο» και αναμένει ότι το δικαστήριο θα το απορρίψει.

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών Τατιάνα Μπόμπναρ, που παραιτήθηκε το 2022 πέντε μήνες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της, κατηγορεί τον Γκόλομπ ότι της ζήτησε, όπως και από τον αρχηγό της αστυνομίας, να «εκκαθαρίσει» από το σώμα τα στελέχη που είχε διορίσει η προηγούμενη, συντηρητική κυβέρνηση του Γιάνεζ Γιάνσα. Ο Γκόλομπ αρνείται τις κατηγορίες αλλά μια έρευνα που διενεργήθηκε από την αστυνομία κατέληξε στην κατάθεση μήνυσης εναντίον του τον Οκτώβριο του 2024.

Ο 58χρονος Γκόλομπ, ένας επιχειρηματίας που στράφηκε στην πολιτική σε μεγάλη ηλικία, κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου του 2022, απέναντι στον Γιάνσα, έναν θαυμαστή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και σύμμαχο του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

