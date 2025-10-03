Το Ευρωκοινοβούλιο απειλεί με μπλόκο τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Οι δύο μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδιάζουν να σαμποτάρουν βασικά στοιχεία της πρότασης της Κομισιόν για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό.

Το συντηρητικό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) και οι κεντροαριστεροί Σοσιαλιστές και Δημοκράτες απειλούν και οι δύο να ζητήσουν από την Επιτροπή να αποσύρει ένα σημαντικό σκέλος της πρότασης προϋπολογισμού του Ιουλίου.

Η διαμάχη έρχεται μετά από μήνες έντασης μεταξύ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Κοινοβουλίου. H πρόεδρος της Κομισιόν επιβίωσε από πρόταση μομφής τον Ιούλιο και αντιμετωπίζει δύο νέες προτάσεις την επόμενη εβδομάδα

«Είμαστε έτοιμοι να ζητήσουμε από την Επιτροπή να αποσύρει την τρέχουσα πρότασή της και να κάνει μια νέα και καλύτερη που να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες μας», δήλωσαν οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες σε ανακοίνωση προς το Politico. «Έχουμε λάβει απόφαση για το τι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε με αυτή την πρόταση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Και τα δύο μεγάλα κόμματα θέλουν η Φον ντερ Λάιεν να εγκαταλείψει το σχέδιο να συγχωνευτούν τα αγροτικά κονδύλια και οι περιφερειακές ενισχύσεις— που αποτελούν πάνω από το ήμισυ του προϋπολογισμού — σε ένα ενιαίο ταμείο υπό τον έλεγχο των εθνικών κυβερνήσεων.

Υποστηρίζουν ότι αυτό αποτελεί προπέτασμα καπνού για περικοπή της χρηματοδότησης των αγροτών, που είναι βασικοί υποστηρικτές του ΕΛΚ — αν και η Επιτροπή απορρίπτει αυτήν την άποψη.

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τη Φον ντερ Λάιεν το γεγονός ότι το ίδιο της το κόμμα, το ΕΛΚ, προωθεί την ιδέα της απόσυρσης της πρότασης — μια θέση που επιβεβαίωσαν τέσσερις πηγές του Politico.

«[Η πρόταση προϋπολογισμού] είναι πρωτίστως πρόβλημα όσον αφορά την εσωτερική αγορά, διότι θεωρούμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε κατακερματισμό της γεωργικής αγοράς εντός της ΕΕ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΕΛΚ, Ντάνιελ Κέστερ, στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Παρότι ο Κέστερ ανέφερε ότι το ΕΛΚ δεν έχει αποφασίσει πώς θα αντιδράσει, ευρωβουλευτές που ασχολούνται με τον προϋπολογισμό είπαν ότι το ΕΛΚ κατευθύνει τις συζητήσεις προς την απόρριψη της πρότασης λόγω των αγροτικών συμφερόντων.

Οι Σοσιαλιστές επίσης διαφωνούν με την πρόταση του προϋπολογισμού επειδή υποστηρίζουν ότι δεν αποδίδονται αρκετά χρήματα σε κοινωνικά έργα.

Η κίνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσε να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις για ολόκληρο τον προϋπολογισμό 2028‑2034.

Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή θεωρητικά μπορεί να απορρίψει τα αιτήματα του Κοινοβουλίου — αλλά αυτό θα δημιουργούσε προβλήματα αργότερα, καθώς η έγκριση των βουλευτών είναι τελικά αναγκαία για να τεθεί ο προϋπολογισμός σε ισχύ.

Αυτές οι εξελίξεις αυξάνουν την πίεση στην φιλοευρωπαϊκή ομάδα Renew Europe — βασικό στήριγμα της πλειοψηφίας που υποστηρίζει τη φον ντερ Λάιεν — να πάρει θέση, παρά τις βαθιές διαιρέσεις στο εσωτερικό της.

Στο παρελθόν, η Renew έχει επικρίνει την ιδέα της μετάβασης σε ένα ενιαίο εθνικό ταμείο, αλλά δεν είναι σαφές εάν θα ζητήσει από την Επιτροπή να αποσύρει την πρόταση.