Ρώμη: Πάνω από 1 εκατομμύριο διαδηλωτές σε πορεία υπέρ του παλαιστινιακού λαού

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν, μεταξύ των άλλων, οργανώσεις Παλαιστινίων της Ιταλίας, ιταλικά συνδικάτα, η Ένωση Αντιφασιστών Ανταρτών Παρτιζάνων, και εκπρόσωποι κομμάτων της ιταλικής αντιπολίτευσης.

Δημοσιεύθηκε: 4 Οκτωβρίου 2025 - 21:40

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, πήραν μέρος σήμερα το απόγευμα σε διαδήλωση υπέρ του παλαιστινιακού λαού και του Gaza Sumud Flottilla, η οποία οργανώθηκε στην Ρώμη.

Η πορεία ξεκίνησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό Οστιένσε και ολοκληρώθηκε στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού, περνώντας από το Κολοσσαίο. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν, μεταξύ των άλλων, οργανώσεις Παλαιστινίων της Ιταλίας, ιταλικά συνδικάτα, η Ένωση Αντιφασιστών Ανταρτών Παρτιζάνων, και εκπρόσωποι κομμάτων της ιταλικής αντιπολίτευσης.

Η κινητοποίηση είχε έως τώρα ειρηνικό χαρακτήρα, χωρίς καμία σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, όμως, υπογράμμισαν με έμφαση ότι λίγο μετά την κεφαλή της πορείας, υπήρχε πανό με γραμμένο «7η Οκτωβρίου, ημέρα της παλαιστινιακής αντίστασης» ενώ συμμετέχοντες στην κινητοποίηση δήλωσαν ότι «στηρίζουν την νόμιμη ένοπλή αντίσταση του παλαιστινιακού λαού».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

