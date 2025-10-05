Προς νέα αύξηση παραγωγής πετρελαίου οδεύει ο ΟΠΕΚ+

Ο OPEC+ βρίσκεται κοντά σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία για μια ακόμη περιορισμένη αύξηση της προσφοράς τον Νοέμβριο, ξεπερνώντας τη διαφορά θέσεων μεταξύ των ηγετών του ομίλου, της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας γράφει το Bloomberg.

Βασικά μέλη της συμμαχίας αναμένεται να επικυρώσουν την απόφαση για την επανεκκίνηση παραγωγής 137.000 βαρελιών ημερησίως — τον ίδιο όγκο που έχει προγραμματιστεί και για τον τρέχοντα μήνα — δήλωσαν πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η Ρωσία, η οποία στο παρελθόν είχε ταχθεί υπέρ της συγκράτησης των αυξήσεων στην προσφορά, υποστήριξε μια προσαρμογή που θα συνέβαλε στην υπεράσπιση των τιμών, ενώ η Σαουδική Αραβία — περισσότερο προσανατολισμένη στην ανάκτηση μεριδίου αγοράς — υποστήριξε μια μεγαλύτερη αύξηση.

Οι τιμές του πετρελαίου διαπραγματεύονταν κοντά σε χαμηλό τεσσάρων μηνών την Παρασκευή, υπενθυμίζοντας την εύθραυστη ισορροπία που πρέπει να τηρεί ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαίου και οι σύμμαχοί του καθώς επαναφέρουν προσφορά σε μια ήδη υπερκορεσμένη αγορά.

Αν και οι τιμές έχουν διατηρηθεί σχετικά ισχυρές παρά την προσφορά που έχει ήδη προστεθεί, υπάρχουν πλέον ενδείξεις ότι η αγορά αρχίζει να μεταστρέφεται. Αδιάθετα φορτία από τη Μέση Ανατολή συσσωρεύονται και η καμπύλη των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης εμφανίζει σημάδια βραχυπρόθεσμης αδυναμίας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναμένει ότι τα αποθέματα θα αυξηθούν ταχέως αυτό το τρίμηνο και ότι θα προκύψει πλεόνασμα-ρεκόρ το 2026, καθώς η παγκόσμια ζήτηση επιβραδύνεται και η παραγωγή στις αμερικανικές ηπείρους εκτοξεύεται.