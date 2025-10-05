#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Προς νέα αύξηση παραγωγής πετρελαίου οδεύει ο ΟΠΕΚ+

Τα μέλη της συμμαχίας αναμένεται να επικυρώσουν την απόφαση για την επανεκκίνηση παραγωγής 137.000 βαρελιών ημερησίως τον επόμενο μήνα. Οι διαφορές Ρωσίας-Σαουδικής Αραβίας.

Προς νέα αύξηση παραγωγής πετρελαίου οδεύει ο ΟΠΕΚ+

Δημοσιεύθηκε: 5 Οκτωβρίου 2025 - 14:07

Ο OPEC+ βρίσκεται κοντά σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία για μια ακόμη περιορισμένη αύξηση της προσφοράς τον Νοέμβριο, ξεπερνώντας τη διαφορά θέσεων μεταξύ των ηγετών του ομίλου, της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας γράφει το Bloomberg.

Βασικά μέλη της συμμαχίας αναμένεται να επικυρώσουν την απόφαση για την επανεκκίνηση παραγωγής 137.000 βαρελιών ημερησίως — τον ίδιο όγκο που έχει προγραμματιστεί και για τον τρέχοντα μήνα — δήλωσαν πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η Ρωσία, η οποία στο παρελθόν είχε ταχθεί υπέρ της συγκράτησης των αυξήσεων στην προσφορά, υποστήριξε μια προσαρμογή που θα συνέβαλε στην υπεράσπιση των τιμών, ενώ η Σαουδική Αραβία — περισσότερο προσανατολισμένη στην ανάκτηση μεριδίου αγοράς — υποστήριξε μια μεγαλύτερη αύξηση.

Οι τιμές του πετρελαίου διαπραγματεύονταν κοντά σε χαμηλό τεσσάρων μηνών την Παρασκευή, υπενθυμίζοντας την εύθραυστη ισορροπία που πρέπει να τηρεί ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαίου και οι σύμμαχοί του καθώς επαναφέρουν προσφορά σε μια ήδη υπερκορεσμένη αγορά.

Αν και οι τιμές έχουν διατηρηθεί σχετικά ισχυρές παρά την προσφορά που έχει ήδη προστεθεί, υπάρχουν πλέον ενδείξεις ότι η αγορά αρχίζει να μεταστρέφεται. Αδιάθετα φορτία από τη Μέση Ανατολή συσσωρεύονται και η καμπύλη των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης εμφανίζει σημάδια βραχυπρόθεσμης αδυναμίας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναμένει ότι τα αποθέματα θα αυξηθούν ταχέως αυτό το τρίμηνο και ότι θα προκύψει πλεόνασμα-ρεκόρ το 2026, καθώς η παγκόσμια ζήτηση επιβραδύνεται και η παραγωγή στις αμερικανικές ηπείρους εκτοξεύεται.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σενάριο για βύθιση πετρελαίου προς τα 50 δολάρια το βαρέλι

ΟΠΕΚ+: Προς νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου

Πετρέλαιο: Ερχεται το peak αλλά κανείς δεν γνωρίζει πότε

Σενάρια για τιμές πετρελαίου κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο