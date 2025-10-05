Στίγκλιτς: Η Γαλλία πρέπει να εφαρμόσει τον «φόρο Ζουκμάν»

Yπέρ της εφαρμογής του «φόρου Ζουκμάν» στη Γαλλία τάχθηκε ο νομπελίστας Τζόζεφ Στίγκλιτς σε συνέντευξή του στη Le Monde, υποστηρίζοντας ότι θεωρεί μια τέτοια φορολόγηση των πλουσίων κάτι το απολύτως αυτονόητο.

Ο 38χρονος Γάλλος οικονομολόγος Γκαμριέλ Ζουκμάν προτείνει όλα τα νοικοκυριά με περιουσία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ να πληρώνουν έναν ετήσιο φόρο τουλάχιστον 2% της αξίας όλων των περιουσιακών τους στοιχείων.

«Είναι ένας τόσο συντηρητικός φόρος, όχι ριζοσπαστικός», δήλωσε στη Le Monde. «Αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι, αν δεν έχουν [ετήσια απόδοση] 10%, κάτι δεν πάει καλά μαζί τους. Ένας ελάχιστος φόρος 2% σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώνουν φορολογικό συντελεστή 20% επί του εισοδήματός τους. Τώρα, κάθε χώρα στον κόσμο θεωρητικά επιβάλλει φόρο 20%» τόνισε.

Ο Στίγκλιτς απέρριψε τις ανησυχίες ότι η επιβολή ενός τέτοιου φόρου μονομερώς από τη Γαλλία χωρίς μια παγκόσμια συμφωνία θα δημιουργούσε κίνδυνο να μετακινηθούν πλούσιοι στο εξωτερικό.

«Όχι. Δεν χρειάζεται παγκόσμια συμφωνία. Η Γαλλία μπορεί να προχωρήσει μόνη της — αυτό θα την καθιστούσε παράδειγμα προς μίμηση» υπογράμμισε.

Ο Αμερικανός οικονομολόγος υπογράμμισε ότι όλες οι μελέτες για τους φόρους περιουσίας σε άλλες χώρες δείχνουν ότι πράγματι υπάρχει κάποια εκροή πολύ πλούσιων, αλλά η επίδραση είναι περιορισμένη.

Ο Στίγκλιτς δήλωσε ότι ελπίζει η Γαλλία να αναλάβει δράση, ιδιαίτερα δεδομένου ότι, με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η προοπτική μιας διεθνούς συμφωνίας για έναν παγκόσμιο φόρο στον πλούτο είναι ανύπαρκτη.

«Προς το παρόν, νομίζω ότι τα πράγματα είναι σε αδιέξοδο» σημείωσε.

Ο νομπελίστας κάλεσε τις υπόλοιπες χώρες της G20, ξεκινώντας από εκείνες της Ευρώπης, να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη μάχη κατά της φτώχειας και της ανισότητας.

«Η ελπίδα είναι ότι ο Τραμπ είναι προσωρινό φαινόμενο και ότι ένας συνασπισμός προθύμων μπορεί να προχωρήσει και να δημιουργήσει έναν κόσμο για τον εαυτό του. Δεν θα λύσει το πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά δεν χρειάζεται να ακολουθήσουν όλοι την ίδια πορεία» τόνισε.

Ωστόσο, δεν έκρυψε τον σκεπτικισμό του.

«Δυστυχώς, πιστεύω ότι η Ευρώπη έχει υποκύψει στις ΗΠΑ» προειδοποίησε.

Κατά τη γνώμη του, αυτό ισχύει όχι μόνο για τις εμπορικές συμφωνίες αλλά και για τη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιρειών.