ΥΠΕΞ Γερμανίας: Δεν υπάρχει καλύτερο σχέδιο για Γάζα από αυτό του Τραμπ

Yπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα να απελευθερωθούν σύντομα οι όμηροι, να μπορέσουμε να επιτύχουμε κατάπαυση του πυρός και να υπάρξει κατάλληλη ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών.

Δημοσιεύθηκε: 5 Οκτωβρίου 2025 - 21:29

«Δεν υπάρχει καλύτερο σχέδιο από αυτό του προέδρου Τραμπ» για τη Γάζα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ από το Κατάρ και ζήτησε την άμεση κατ' αρχήν εφαρμογή του.

«Δεν υπάρχει καλύτερο σχέδιο από αυτό του προέδρου Τραμπ. Πρέπει να εφαρμοστεί κατ' αρχήν, ακόμη και αν για τις λεπτομέρειες χρειάζονται ακόμη διευκρινίσεις», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ μετά την συνάντηση που είχε νωρίτερα απόψε με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ Μοχάμεντ Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι στην Ντόχα και επανέλαβε την «ειδική ευθύνη» της Γερμανίας έναντι του Ισραήλ.

Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε επίσης ότι «υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα να απελευθερωθούν σύντομα οι όμηροι, να μπορέσουμε να επιτύχουμε κατάπαυση του πυρός και να υπάρξει κατάλληλη ανθρωπιστική βοήθεια για τον πληθυσμό που υποφέρει στην Λωρίδα της Γάζας».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

