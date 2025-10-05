#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: «Εμπόλεμη ζώνη» χαρακτηρίζει η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας το Σικάγο

Το Σάββατο ο Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο με στόχο «να προστατεύσουν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες και τη δημόσια περιουσία».

Δημοσιεύθηκε: 5 Οκτωβρίου 2025 - 22:05

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «εμπόλεμη ζώνη» το Σικάγο, δικαιολογώντας την ανάπτυξη στρατού, την ώρα που δικαστής εμπόδισε τον Λευκό Οίκο να στείλει την Εθνοφρουρά στο Πόρτλαντ, άλλη μεγάλη πόλη που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς.

«Είναι εμπόλεμη ζώνη. Η πόλη είναι μια εμπόλεμη ζώνη και λέει ψέματα ώστε οι εγκληματίες να μπορέσουν να μπουν εκεί και να καταστρέψουν τη ζωή των ανθρώπων», είπε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ αναφερόμενη στον Δημοκρατικό δήμαρχο του Σικάγο Μπράντον Τζόνσον, ο οποίος νωρίτερα επέκρινε τα «αντισυνταγματικά μέτρα».

Η υπουργός ισχυρίστηκε ότι συμμορίες, καρτέλ και «άλλες γνωστές τρομοκρατικές οργανώσεις» δίνουν χρήματα σε όσους διαδηλώνουν κατά της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Το Σάββατο ο Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο με στόχο «να προστατεύσουν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες και τη δημόσια περιουσία». Η Δημοκρατική αντιπολίτευση επέκρινε σφοδρά τον Λευκό Οίκο, με τον γερουσιαστή Ντικ Ντέρμπιν να καταγγέλλει ότι «ο πρόεδρος δεν επιδιώκει να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα αλλά να σπείρει τον φόβο».

«Αυτοί μετατρέπουν την πόλη σε εμπόλεμη ζώνη» είπε από την πλευρά του ο κυβερνήτης του Ιλινόι Τζ.Μπ. Πρίτσκερ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, όπου περιέγραψε τις αλλεπάλληλες επιδρομές και ζήτησε την αποχώρηση του στρατού.

Το Σικάγο είναι η πέμπτη πόλη όπου ο Τραμπ αναπτύσσει την Εθνοφρουρά, ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο μέτρο μέχρι σήμερα. Είχαν προηγηθεί το Λος Άντζελες, η Ουάσινγκτον και το Μέμφις, παρά τις αντιδράσεις των τοπικών αρχών. Στο Πόρτλαντ, ομοσπονδιακή δικαστής απαγόρευσε προσωρινά την ανάπτυξη στρατού, με το σκεπτικό ότι οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας δεν ενέχουν «κίνδυνο επανάστασης» και «οι τακτικές δυνάμεις ασφαλείας» μπορούν να τις διαχειριστούν.

