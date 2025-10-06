Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, βουτάει ο CAC 40

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ παραιτήθηκε, μόλις μια μέρα μετά την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, η οποία δέχτηκε ευρεία κριτική.

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από τέσσερις εβδομάδες διαβουλεύσεων, η Γαλλία απέκτησε χθες νέα κυβέρνηση, την τρίτη μέσα σε έναν χρόνο.

Ο Λεκορνύ υπέβαλε την παραίτησή του λιγότερο από ένα μήνα μετά τον διορισμό του, αφού οι δεξιοί σύμμαχοί του δήλωσαν ότι θα αποχωρήσουν από την κυβέρνησή του.

Το χρηματιστήριο στο Παρίσι κάνει βουτιά 2% μετά την ανακοίνωση της παραίτησης. Η απόδοση των 10ετών γαλλικών ομολόγων αυξήθηκε κατά εννέα μονάδες βάσης στο 3,6%. Η κίνηση διεύρυνε το spread με το γερμανικό χρέος - ένα βασικό μέτρο του δημοσιονομικού κινδύνου - σε πάνω από 89 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2024. Την ίδια ώρα, το ευρώ χάνει 0,7% και αλλάζει χέρια στο 1,1665 δολάριο.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού καταγράφεται, με μεγάλη διαφορά, ως ο πρωθυπουργός με τη βραχύτερη θητεία στη Γαλλία από την εποχή της Πέμπτης Δημοκρατίας, που θεσπίστηκε από τον Σαρλ ντε Γκολ το 1958.

Ο Λεκορνύ δήλωσε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει επειδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν κατάλαβαν πόσο μεγάλη ρήξη με την προηγούμενη πολιτική σήμαινε όταν, την Παρασκευή, είπε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε το συνταγματικό μέτρο για την ψήφιση νομοσχεδίων χωρίς ψηφοφορία, γνωστό ως άρθρο 49.3.

Πρόσθεσε ότι όλα τα κόμματα επίσης συμπεριφέρθηκαν σαν να είχαν πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και αρνήθηκαν κάθε συμβιβασμό.

Τρία βασικά σενάρια παρουσιάζονται τώρα: Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διορίζει άλλον πρωθυπουργό, προκηρύσσει πρόωρες εκλογές ή τα παρατάει.

• Το πρώτο είναι η πορεία που ακολουθεί, αν και με κάθε επανάληψη ο πρωθυπουργός αποδυναμώνεται περαιτέρω.

• Η προκήρυξη πρόωρων εκλογών είναι αυτό που είχε μπλέξει τον Μακρόν εξαρχής και τα μαθηματικά μπορεί να μην αλλάξουν.

• Η ακραία κίνηση – ο Μακρόν να παραιτηθεί – φαίνεται απίθανη, αλλά δεν πρόκειται για έκτακτες συνθήκες, οπότε δεν μπορεί πλέον να αποκλειστεί. Οι γαλλικές προεδρικές εκλογές αναμένονται το 2027. Πώς θα κρατηθεί μέχρι τότε;

Ηδη πάντως η Μαρί Λεπέν του Εθνικού Συναγερμού καλεί τον Μακρόν να διαλύσει το κοινοβούλιο και να διεξαχθούν νέες βουλευτικές εκλογές.

French Bonds Are Falling Out of Favor

Ο Μακρόν ανακοίνωσε την Κυριακή ένα υπουργικό συμβούλιο που παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο, γεγονός που προκάλεσε άμεση αντίδραση τόσο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και από τους ίδιους τους υποστηρικτές του.

Ο ηγέτης του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, Olivier Faure, του οποίου το κόμμα κατέχει πιθανή αποφασιστική ψήφο στο κοινοβούλιο, δήλωσε ότι η ομάδα του Μακρόν καταρρέει και ότι η νέα κυβέρνηση δεν έχει πλέον καμία νομιμότητα. «Βρισκόμαστε μπροστά σε μια άνευ προηγουμένου πολιτική κρίση», δήλωσε λίγο πριν ο Λεκορνύ ανακοινώσει την παραίτησή του.

Ο Λεκορνύ αντιμετώπισε το ίδιο δυσεπίλυτο πρόβλημα που έριξε τις κυβερνήσεις των δύο προκατόχων του: την ανάγκη να περάσει έναν προϋπολογισμό από ένα διχασμένο κοινοβούλιο, ο οποίος περιελάμβανε μη δημοφιλείς περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων, απαραίτητες για τον έλεγχο του μεγαλύτερου ελλείμματος στην ευρωζώνη.

Ο άμεσος προκάτοχος του Λεκορνύ, Φρανσουά Μπαϊρού, αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον περασμένο μήνα, μετά την απώλεια της ψήφου εμπιστοσύνης για το σχέδιό του για δραστική μείωση του ελλείμματος το επόμενο έτος. Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ο προκάτοχός του, Μισέλ Μπαρνιέ, επίσης απομακρύνθηκε από το αξίωμα λόγω των προτεινόμενων περικοπών στον προϋπολογισμό.

Οι επιλογές του Μακρόν και του Λεκορνύ για τις κορυφαίες θέσεις στη νέα κυβέρνηση δεν έδειξαν την αλλαγή κατεύθυνσης που ζητούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Δεν μπορεί να αποκατασταθεί η σταθερότητα χωρίς επιστροφή στις κάλπες και τη διάλυση της Βουλής», δήλωσε ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορνταν Μπαρντελά, στους δημοσιογράφους μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Λεκορνύ.

με πληροφορίες από Reuters, Bloomberg, Financial Times