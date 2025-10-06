#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Οσλο: Νέο drone εθεάθη κοντά στο αεροδρόμιο, διακόπηκε η κυκλοφορία

«Ένα ή περισσότερα αεροσκάφη έχουν κρατηθεί στον αέρα μέχρι να διευκρινιστεί η κατάσταση. Κανένα δεν έχει αναχωρήσει για εναλλακτικά αεροδρόμια», δήλωσε εκπρόσωπος της Avinor.

Οσλο: Νέο drone εθεάθη κοντά στο αεροδρόμιο, διακόπηκε η κυκλοφορία

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 12:39

Το αεροδρόμιο του Όσλο στη Νορβηγία ανέστειλε προσωρινά τουλάχιστον μία προσγείωση το πρωί της Δευτέρας, μετά από αναφορές για drone κοντά στο αεροδρόμιο, δήλωσε ο αερομεταφορέας Avinor, σύμφωνα με το Reuters.

«Ένα ή περισσότερα αεροσκάφη έχουν κρατηθεί στον αέρα μέχρι να διευκρινιστεί η κατάσταση. Κανένα αεροσκάφος δεν έχει αναχωρήσει για εναλλακτικά αεροδρόμια», δήλωσε εκπρόσωπος της Avinor.

Το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB, επικαλούμενο την αστυνομία, ανέφερε ότι έλαβε μια αναφορά γύρω στα μεσάνυχτα ότι ένας πιλότος της Norwegian Air πίστευε ότι είχε δει τρία έως πέντε drones ενώ πλησίαζε το αεροδρόμιο.

Το NTB δήλωσε ότι η θέαση παρέμεινε ανεπιβεβαίωτη.

Η Avinor δήλωσε ότι δεν υπήρξε περαιτέρω διαταραχή στην εναέρια κυκλοφορία.

Η ευρωπαϊκή αεροπορία έχει βυθιστεί επανειλημμένα στο χάος τις τελευταίες εβδομάδες λόγω θεάσεων drone και αεροπορικών εισβολών, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων στην Κοπεγχάγη, το Όσλο και το Μόναχο.

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γερμανία: Συμμετοχή του στρατού στην άμυνα κατά των drones σχεδιάζει η κυβέρνηση

Γεωργία: Διαδηλωτές επιχείρησαν εισβολή στο προεδρικό μέγαρο

Ρωσία: Αναχαιτίσαμε πάνω από 250 ουκρανικά drones

Μακρόν: Κρατήσεις τάνκερ για να... σκοτώσουμε τον ρωσικό σκιώδη στόλο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο