Οσλο: Νέο drone εθεάθη κοντά στο αεροδρόμιο, διακόπηκε η κυκλοφορία

Το αεροδρόμιο του Όσλο στη Νορβηγία ανέστειλε προσωρινά τουλάχιστον μία προσγείωση το πρωί της Δευτέρας, μετά από αναφορές για drone κοντά στο αεροδρόμιο, δήλωσε ο αερομεταφορέας Avinor, σύμφωνα με το Reuters.

«Ένα ή περισσότερα αεροσκάφη έχουν κρατηθεί στον αέρα μέχρι να διευκρινιστεί η κατάσταση. Κανένα αεροσκάφος δεν έχει αναχωρήσει για εναλλακτικά αεροδρόμια», δήλωσε εκπρόσωπος της Avinor.

Το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB, επικαλούμενο την αστυνομία, ανέφερε ότι έλαβε μια αναφορά γύρω στα μεσάνυχτα ότι ένας πιλότος της Norwegian Air πίστευε ότι είχε δει τρία έως πέντε drones ενώ πλησίαζε το αεροδρόμιο.

Το NTB δήλωσε ότι η θέαση παρέμεινε ανεπιβεβαίωτη.

Η Avinor δήλωσε ότι δεν υπήρξε περαιτέρω διαταραχή στην εναέρια κυκλοφορία.

Η ευρωπαϊκή αεροπορία έχει βυθιστεί επανειλημμένα στο χάος τις τελευταίες εβδομάδες λόγω θεάσεων drone και αεροπορικών εισβολών, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων στην Κοπεγχάγη, το Όσλο και το Μόναχο.

