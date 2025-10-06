#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Toυρκία: Οι αγορές περιορίζουν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων

Προς τα κάτω αναθεωρούνται οι εκτιμήσεις για το μέγεθος της νομισματικής χαλάρωσης μετά την άνοδο του πληθωρισμού στο 33,3% τον Σεπτέμβριο.

Toυρκία: Οι αγορές περιορίζουν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 17:56

Oι επενδυτές μειώνουν τα στοιχήματά τους για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων στην Τουρκία κατά το υπόλοιπο του έτους, μετά την άνοδο του πληθωρισμού που ενίσχυσε τις αμφιβολίες γύρω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας για τον πληθωρισμό.

Τα συμβόλαια παραγώγων δείχνουν ότι οι αγορές πλέον προεξοφλούν μικρότερη μείωση επιτοκίων για τις 23 Οκτωβρίου, σε σύγκριση με πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων της Παρασκευής, τα οποία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε για πρώτη φορά μέσα σε έναν χρόνο.

Οι αγορές αναμένουν πλέον μείωση κατά 150 μονάδες βάσης στην επερχόμενη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας, και αντίστοιχη κίνηση τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον Αλπ Σερμπετλί, επικεφαλής του τμήματος Οικονομικών της ICBC Turkey Investment με έδρα την Κωνσταντινούπολη.

Πριν τα στοιχεία της Παρασκευής, αναμενόταν ότι η κεντρική τράπεζα θα μείωνε το επιτόκιο κατά περίπου 200 μονάδες βάσης σε κάθε μία από τις δύο συνεδριάσεις, σύμφωνα με τον ίδιο.

Το επιτόκιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 40,5%.

Τα στοιχεία προκάλεσαν έκπληξη στους οικονομολόγους, καθώς ο πληθωρισμός στην Τουρκία επιταχύνθηκε τον προηγούμενο μήνα στο 33,3%, σε σύγκριση με πρόβλεψη για άνοδο στο 32,5%. Η κεντρική τράπεζα στοχεύει σε πληθωρισμό 24% έως το τέλος του έτους, αλλά οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι ο πραγματικός ρυθμός θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει το 30%. Η JP Morgan, για παράδειγμα, εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί στο 31,5%.

Οι αναλυτές των τραπεζών επίσης αναθεωρούν χαμηλότερα τις προβλέψεις τους για τα επιτόκια. 

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, h JPMorgan προβλέπει πλέον ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά 150 μονάδες βάσης αυτόν τον μήνα — από 200 μονάδες βάσης που ανέμενε προηγουμένως — και κατά 100 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 11ης Δεκεμβρίου.

Από την πλευρά της, η Goldman Sachs έχει ενσωματώσει στις προβλέψεις της μια μείωση 200 μονάδων βάσης για τον Οκτώβριο, ακολουθούμενη από άλλη μία μείωση κατά 150 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

«Οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια έχουν πλέον κλίση προς τα πάνω», δήλωσε η Σέλβα Μπακάρ Μπαζικί του Bloomberg Economics, η οποία επίσης αναμένει ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε μικρότερες μειώσεις στις δύο επόμενες συνεδριάσεις.

Η ίδια εκτιμά πλέον ότι το βασικό επιτόκιο θα διαμορφωθεί στο 37,5% έως το τέλος του έτους, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψής της για 35%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Φιντάν: Κάποιοι προσπαθούν να μας... περικυκλώσουν

Τουρκία: «Παγώνει» assets προσώπων που συνδέονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Πρώτη φορά σε έναν χρόνο γκάζωσε ο πληθωρισμός στην Τουρκία

Συμφωνίες για πυρηνικά υπέγραψαν Τραμπ-Ερντογάν

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο