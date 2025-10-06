Toυρκία: Οι αγορές περιορίζουν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων

Oι επενδυτές μειώνουν τα στοιχήματά τους για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων στην Τουρκία κατά το υπόλοιπο του έτους, μετά την άνοδο του πληθωρισμού που ενίσχυσε τις αμφιβολίες γύρω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας για τον πληθωρισμό.

Τα συμβόλαια παραγώγων δείχνουν ότι οι αγορές πλέον προεξοφλούν μικρότερη μείωση επιτοκίων για τις 23 Οκτωβρίου, σε σύγκριση με πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων της Παρασκευής, τα οποία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε για πρώτη φορά μέσα σε έναν χρόνο.

Οι αγορές αναμένουν πλέον μείωση κατά 150 μονάδες βάσης στην επερχόμενη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας, και αντίστοιχη κίνηση τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον Αλπ Σερμπετλί, επικεφαλής του τμήματος Οικονομικών της ICBC Turkey Investment με έδρα την Κωνσταντινούπολη.

Πριν τα στοιχεία της Παρασκευής, αναμενόταν ότι η κεντρική τράπεζα θα μείωνε το επιτόκιο κατά περίπου 200 μονάδες βάσης σε κάθε μία από τις δύο συνεδριάσεις, σύμφωνα με τον ίδιο.

Το επιτόκιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 40,5%.

Τα στοιχεία προκάλεσαν έκπληξη στους οικονομολόγους, καθώς ο πληθωρισμός στην Τουρκία επιταχύνθηκε τον προηγούμενο μήνα στο 33,3%, σε σύγκριση με πρόβλεψη για άνοδο στο 32,5%. Η κεντρική τράπεζα στοχεύει σε πληθωρισμό 24% έως το τέλος του έτους, αλλά οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι ο πραγματικός ρυθμός θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει το 30%. Η JP Morgan, για παράδειγμα, εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί στο 31,5%.

Οι αναλυτές των τραπεζών επίσης αναθεωρούν χαμηλότερα τις προβλέψεις τους για τα επιτόκια.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, h JPMorgan προβλέπει πλέον ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά 150 μονάδες βάσης αυτόν τον μήνα — από 200 μονάδες βάσης που ανέμενε προηγουμένως — και κατά 100 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 11ης Δεκεμβρίου.

Από την πλευρά της, η Goldman Sachs έχει ενσωματώσει στις προβλέψεις της μια μείωση 200 μονάδων βάσης για τον Οκτώβριο, ακολουθούμενη από άλλη μία μείωση κατά 150 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

«Οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια έχουν πλέον κλίση προς τα πάνω», δήλωσε η Σέλβα Μπακάρ Μπαζικί του Bloomberg Economics, η οποία επίσης αναμένει ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε μικρότερες μειώσεις στις δύο επόμενες συνεδριάσεις.

Η ίδια εκτιμά πλέον ότι το βασικό επιτόκιο θα διαμορφωθεί στο 37,5% έως το τέλος του έτους, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψής της για 35%.