Ο Χαλίντ Ελ Ενάνι θα είναι ο γενικός διευθυντής της UNESCO

Ο 54χρονος Ελ Ενάνι επικράτησε του 69χρονου Εντουάρντ Φιρμίν Ματόκο από τη Δημοκρατία του Κονγκό σε μυστική ψηφοφορία του διοικητικού συμβουλίου της UNESCO, στο οποίο εκπροσωπούνται 58 από τα 194 κράτη μέλη του οργανισμού.

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 23:32

O Χαλίντ Ελ Ενάνι, πρώην υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, θα είναι ο νέος γενικός διευθυντής της UNESCO, αναλαμβάνοντας τα ηνία του πολιτιστικού οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τετραετή θητεία.

Ο 54χρονος Ελ Ενάνι επικράτησε του 69χρονου Εντουάρντ Φιρμίν Ματόκο από τη Δημοκρατία του Κονγκό σε μυστική ψηφοφορία του διοικητικού συμβουλίου της UNESCO, στο οποίο εκπροσωπούνται 58 από τα 194 κράτη μέλη του οργανισμού. Ο Ελ Ενάνι έλαβε 54 ψήφους, έναντι δύο του Ματόκο, ενώ οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία, καθώς θα αποχωρήσουν από τον οργανισμό την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Η επιλογή του νέου επικεφαλής της UNESCO θα πρέπει να επικυρωθεί από τα υπόλοιπα μέλη κατά τη Γενική Διάσκεψη της 6ης Νοεμβρίου.

O Χαλίντ Ελ Ενάνι θα διαδεχθεί την Οντρέ Αζουλέ, η οποία συμπληρώνει οκτώ χρόνια στη διεύθυνση της UNESCO. Θα γίνει ο πρώτος επικεφαλής της UNESCO από αραβική χώρα και μόλις ο δεύτερος Αφρικανός, μετά τον Αμαντού Μαχτάρ Εμπόου από τη Σενεγάλη.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

